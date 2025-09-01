Ο... κίλερ Ταρέμι σκόραρε με το Ιράν μια μέρα μετά την μετακίνηση του στον Ολυμπιακό (vid)

Μια ημέρα μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό, ο... μπομπέρ Μέχντι Ταρέμι ανέλαβε δράση αγωνιζόμενος με την Εθνική ομάδα του Ιράν. Ο 33χρονος μετά το... αστραπιαίο ταξίδι του στην Ελλάδα για να παρουσιαστεί στο «ερυθρόλευκο» κοινό, επέστρεψε στην αποστολή της χώρας του για την αναμέτρηση της με την Ινδία, στο πλαίσιο του CAFA Nations Cup.

Στο 73ο λεπτό ο 33χρονος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης κινήθηκε έξυπνα στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, κοντρόλαρε την μπάλα και εκτέλεσε άψογα με το αριστερό, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0 υπέρ του Ιράν.

Jahanbakhsh with a great assist for Taremi.



We have seen Ghalenoei apply direct build up plays numerous times and it is highly effective.



Keeper to target man -> Lay off -> Overload the final third -> One pass creates goal scoring opportunity.



It took 3 passes to score this. pic.twitter.com/yTw4qVulNb — Regista🇮🇷 (@PersianRegista) September 1, 2025

Τι στοιχεία φέρνει στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ

Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο φορ. Δεν θα δούμε τον Ταρεμί μόνο να σκοράρει, αλλά και να δημιουργεί, αφού είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Είναι εξαιρετικός στην κίνηση όταν δεν έχει την μπάλα και εκτελεί καλά τα πέναλτι, αν αυτό χρειαστεί.

Το στυλ του έχει μπόλικη... αντοχή και πρέσινγκ, στοιχεία απαραίτητα για να αγωνιστεί στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Διαθέτει εμπειρία από Ευρώπη, θα δώσει πολύτιμες ανάσες στον Ελ Καμπί και τον Γιάρεμτσουκ που δεν θα είναι πλέον... μόνοι και υπο συνθήκες θα μπορεί να αγωνιστεί και στα άκρα της επίθεσης. Είναι μια low-risk κίνηση που θα δικαιώσει τον σύλλογο και θα προσθέσει ένα ακόμη γρανάζι στην «μηχανή» του Βάσκου προπονητή.