Επίσημη η επιστροφή Ποντένσε στον Ολυμπιακό - Ποιο νούμερο επέλεξε για τη φανέλα του

Είναι πλέον και επίσημα γεγονός. Ο Ντάνιελ Ποντένσε επέστρεψε επίσημα στον Ολυμπιακό. Οι νταμπλούχοι Ελλάδας ανακοίνωσαν και επίσημα την Τρίτη (1/9) την επιστροφή του Πορτογάλου εξτρέμ, ο οποίος έφτασε χθες βράδυ στη χώρα μας και γνώρισε μεγαλειώδη υποδοχή από χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού στο «Ελ. Βενιζέλος».

Ο Ολυμπιακός νωρίτερα είχε προαναγγείλει εντυπωσιακό τρόπο την επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε, ντύνοντας τον λιοντάρι και συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη φράση «Guess who's back».

Ο Ντάνιελ Ποντένσε υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό το βράδυ της Δευτέρας, ολοκληρώνοντας τον δανεισμό του από την Αλ Σαμπάμπ. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, εντυπωσιασμένος από την υποδοχή και την αγάπη των φιλάθλων, ξεκαθάρισε ότι θέλει να παραμείνει στον Ολυμπιακό για όσο το δυνατόν περισσότερο, γεγονός που ανοίγει προοπτικές και για το μέλλον πέρα από τον τρέχοντα δανεισμό.

Welcome back where you belong Daniel, welcome

Ποιο νούμερο διάλεξε ο Πορτογάλος και το πρόβαρε ήδη στη φανέλα

Ο Ντάνιελ Ποντένσε επέλεξε τον αριθμό «56» για τη νέα σεζόν και η επιλογή δεν είναι καθόλου τυχαία... Πρόκειται για τον αριθμό που φορούσε στην πρώτη του θητεία στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2018-19 αλλά και τον αριθμό της χρονιάς της κατάκτησης του Conference League την σεζόν 2023-24. Τη σεζόν 2019-20 αγωνίστηκε με το «10» στην πλάτη. Μένει να ανακοινωθούν και οι αριθμοί των Ταρέμι και Μάντσα, πιθανότατα σήμερα καθώς πρέπει να δηλωθεί με νούμερα το ρόστερ στην UEFA.Ουδείς ως τώρα έχει πάρει το 7 στη μετά Φορτούνη εποχή...















Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:

«Η μεγάλη επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε είναι γεγονός.



Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον οποίο τη σεζόν 2023-2024 κατέκτησε το UEFA Europa Conference League!



Ο 29χρονος winger υπέγραψε στον Θρύλο προερχόμενος από την Al-Shabab. Στις δύο θητείες του με τα «ερυθρόλευκα» έχει πραγματοποιήσει 115 συμμετοχές, με απολογισμό 28 γκολ και 27 ασίστ.



Ντανιέλ, καλώς επέστρεψες στο σπίτι σου!».