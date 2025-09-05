«Μετωπική σύγκρουση Άρσεναλ - Ολυμπιακού για Μπενεντέτι»

Όπως όλα δείχνουν μετά την επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε, το ρόστερ του Ολυμπιακού έχει κλείσει και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα πραγματοποιήσουν άλλη μεταγραφή. Ωστόσο ένα δημοσίευμα από την Αγγλία κάνει λόγο για ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον Λουίς Μπενεντέτι της Παλμέιρας.

Συγκεκριμένα ένα δημοσίευμα του «Caught Offside» ανέφερε πως ο 19χρονος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στο «στόχαστρο» των Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ και Ολυμπιακού με τους δυο αντιπάλους των νταμπλούχων Ελλάδας να αναμένεται να κινηθούν για την απόκτησή του στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου. Μάλιστα για τον συγκεκριμένο παίκτη και το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού είχε κάνει θέμα και η βραζιλιάνικη ιστοσελίδα «Mercado Da Bola» αναφέροντας ότι η μεταγραφή με τον Γκουστάβο Μάνσα θα «ναυαγήσει» και έτσι οι Πειραιώτες θα κινούνταν για την απόκτηση του Μπενεντέτι.

Η μεταγραφή του Γκουστάβο Μάνσα πραγματοποιήθηκε κανονικά αλλά τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό συνεχίζουν να συνδέουν το όνομα του Μπενεντέτι με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι ο Μπενεντέτι παρόλο που είναι μόλις 19 χρονών έχει καταγράψει ήδη 36 συμμετοχές στην καριέρα του μαζί με αυτές που έχει πραγματοποιήσει με την ομάδα νεών της Βραζιλίας ενώ έχει πετύχει και 6 γκολ. Διακρίνεται για την κυριαρχία του στις εναέριες μονομαχίες λόγω και του ύψους του (1.97μ.) ενώ σύμφωνα με τα λεγόμενα των Βραζιλιάνων είναι αρκετά σταθερός παίκτης και έχει ικανότητα να συμμετέχει με μακρινές μπαλιές και στην ανάπτυξη της ομάδας.