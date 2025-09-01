Ολυμπιακός: Ο Ποντένσε είναι η πινελιά που έλειπε σε ένα «καμβά» για... τρεις

Ο Ολυμπιακός χτυπάει συχνά στο τέλος των μεταγραφικών «παραθύρων». Αυτό συνέβη και τώρα με τον Ταρέμι. Αλλά το... καλό δεν τελείωσε εκεί.

Στις 9 Ιουλίου του 2018 ο Ντάνιελ Ποντένσε υπέγραψε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον Ολυμπιακό. Και σύντομα θα υπογράψει ξανά με την ομάδα του Πειραιά. Για την επιστροφή του 29άχρονου Πορτογάλου εξτρέμ απομένουν μόνο τα διαδικαστικά και οι επίσημες ανακοινώσεις.



Μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» αναμένουν την άφιξη του Ποντένσε εντός ωρών. Πρόκειται να έρθει στη χώρας μας το μεσημέρι της Δευτέρας, 1η του Σεπτέμβρη, στις 13:45, με πτήση από το Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Ακολούθως, θα... διασχίσει την προβλεπόμενη διαδικασία μέχρι να γίνει και τυπικά ξανά παίκτης του Ολυμπιακού.

Ο Πορτογάλος προστίθεται σε ένα ρόστερ τριών διοργανώσεων

Eurokinissi

Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως οι «ερυθρόλευκοι» διαθέτουν τέτοιο βάθος που ο Μεντιλίμπαρ θα κοιτάζει στον πάγκο και θα βλέπει... ενδεκαδάτους. Ο Ποντένσε δε θα είναι μόνος στην δημιουργία, αφού υπάρχει ο Πνευμονίδης, ο Τσικίνιο, ο Ζέλσον ακόμη και ο... Νασιμέντο που είχε την πρώτη του ασίστ με τον Αστέρα Τρίπολης.

Όσον αφορά την κορυφή της επίθεσης, εκεί θα σερβίρει είτε στον Ελ Καμπί, είτε στον Γιάρεμτσουκ, είτε στον Ταρέμι. Όπως καταλαβαίνει κανείς, η επιθετική γραμμή της ομάδας του Πειραιά μπορεί να ανταποκριθεί σε Κύπελλο, Πρωτάθλημα και Champions League.

Επιστροφή στο λιμάνι που αγαπήθηκε, χωρίς... σκοτούρες

Eurokinissi

Πιο σημαντικό από το ταλέντο και την ποιότητα του ποδοσφαιριστή είναι η θέληση να παίξει για ένα σύλλογο. Ο Ποντένσε έχει δεθεί συναισθηματικά με τον Ολυμπιακό και έχει αγαπηθεί όσο λίγοι ποδοσφαιριστές στον Πειραιά. Γυρίζει για να τελειώσει ότι άρχισε, χωρίς τις... σκοτούρες του παρελθόντος. Έζησε την Premier League, έζησε την εμπειρία της Σαουδικής Αραβίας και στην πιο ώριμη ηλικία του, θέλει να οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» σε ακόμη ψηλότερα σκαλοπάτια.