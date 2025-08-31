Οριστικά στον Ολυμπιακό ο Ποντένσε - Φτάνει Δευτέρα απόγευμα στην Αθήνα για υπογραφές

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά έναν παλιό γνώριμο. Ο Ντάνιελ Ποντένσε, ένας από τους πιο εκρηκτικούς εξτρέμ που φόρεσαν ποτέ την «ερυθρόλευκη» φανέλα, γυρίζει στον Πειραιά για να ρίξει άγκυρα τρίτη φορά στην καριέρα του.



Η διοίκηση δούλεψε μεθοδικά την υπόθεση, κρατώντας ανοιχτή γραμμή με τον 29χρονο άσο, ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η διάθεση του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Ο Ποντένσε έκανε προσωπικές ενέργειες για να βρει λύση με την Αλ Σαμπάμπ και να μειώσει τις οικονομικές απαιτήσεις του, γνωρίζοντας πως στον Ολυμπιακό δεν θα μπορούσε να έχει το υπέρογκο συμβόλαιο της Σαουδικής Αραβίας.

Η συμφωνία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αφορά δανεισμό, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο της απευθείας αγοράς. Ο Πορτογάλος εξτρέμ αναμένεται τη Δευτέρα το απόγευμα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στους νταμπλούχους Ελλάδας.



Η μεγάλη του θέληση να επιστρέψει εκεί όπου αγαπήθηκε, σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα των Πειραιωτών, έφεραν το πολυπόθητο αποτέλεσμα, η οριστική συμφωνία είναι πλέον θέμα μερικών ωρών.



Ο κόσμος του Ολυμπιακού ανυπομονεί να ξαναδεί τον Πορτογάλο να «οργώνει» τις πτέρυγες στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», εκεί όπου έζησε τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του και όπου ετοιμάζεται να δώσει νέα πνοή στην επίθεση της ομάδας.