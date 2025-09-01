Ώρα Ποντένσε: Έρχεται στις 20:30 στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό

Ο Ντάνιελ Ποντένσε είναι έτοιμος να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, με την άφιξή του στην Αθήνα να έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Δευτέρας, στις 20:30. Η καθυστέρηση προκλήθηκε από ένα διαδικαστικό ζήτημα με την Αλ Σαμπάμπ, η οποία αρχικά δεν είχε χορηγήσει στον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό την απαραίτητη εξουσιοδότηση για να ταξιδέψει.

Το πρόβλημα πλέον έχει λυθεί και ο 29χρονος θα περάσει άμεσα τις ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Η επιστροφή του Ποντένσε ενισχύει την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με στόχο όχι μόνο τις εγχώριες διοργανώσεις, αλλά αναμένεται να συμπεριληφθεί άμεσα στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια του Champions League.

Ο Πορτογάλος είχε αφήσει έντονο αποτύπωμα στον Ολυμπιακό, κατακτώντας το πρωτάθλημα το 2020 και το Conference League το 2024, πριν μεταγραφεί τον Σεπτέμβριο του 2024 από την Γουλβς στην Αλ Σαμπάμπ έναντι 5 εκατ. ευρώ.