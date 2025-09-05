Ποντένσε: Ολόκληρη η οικογένεια ντυμένη ερυθρόλευκα στο μουσείο του συλλόγου

Ο Ντάνιελ Ποντένσε επέστρεψε με κάθε επισημότητα στον Ολυμπιακό, σηματοδοτώντας την τρίτη του θητεία στον σύλλογο. Ο Πορτογάλος εξτρέμ δεν έχασε στιγμή και φρόντισε να μοιραστεί τη χαρά της επιστροφής του με την οικογένειά του, ντύνοντάς τους στα ερυθρόλευκα.



Μαζί επισκέφθηκαν το μουσείο του Ολυμπιακού, περιηγούμενοι στις σελίδες της ιστορίας του συλλόγου και απολαμβάνοντας στιγμές που συνδέουν το παρελθόν με το παρόν. Η ενέργεια αυτή δείχνει τον σεβασμό και τον ενθουσιασμό του Ποντένσε για την ομάδα και υπογραμμίζει την επιθυμία του να αφήσει ξανά το σημάδι του στον Ολυμπιακό, ενώ παράλληλα γιορτάζει τη μοναδική εμπειρία της οικογενειακής του επιστροφής στον Πειραιά.

Η οικογένεια του Ντάνιελ Ποντένσε στο μουσείο του συλλόγου