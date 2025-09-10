«Ζεσταίνει» τον κόσμο του Ολυμπιακού ο Ποντένσε: «Μαγικό συναίσθημα να αγωνίζομαι στο πλευρό σας»

Ο Ντάνιελ Ποντένσε επέστρεψε με κάθε επισημότητα στον Ολυμπιακό, σηματοδοτώντας την τρίτη του θητεία στον σύλλογο με τον οποίο έχει δεθεί όσο με κανέναν άλλο στη σπουδαία καριέρα του. Ο Πορτογάλος εξτρέμ μετά την κατάκτηση του Conference League, έκανε ένα σύντομό πέρασμα από την Σαουδική Αραβία και πλέον γύρισε στο... Λιμάνι της καρδιάς του, στέλνοντας νέο μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού, ενόψει της επιστροφής του στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν το Σάββατο (13/9, 18:00) τον Πανσερραϊκό στην έδρα τους και ο 29χρονος άσος εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την «συνάντηση» του με τον κόσμο του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, ο Ποντένσε τόνισε πως το να αγωνίζεται σε αυτό το γήπεδο είναι μοναδικό, καλώντας σε... ραντεβού στο γήπεδο τους φίλους των Πειραιωτών.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ντάνιελ Ποντένσε

«Πλησιάζει η στιγμή που θα σας συναντήσω και πάλι. Η ατμόσφαιρα στο μοναδικό αυτό γήπεδο μου έχει λείψει πολύ. Το συναίσθημα να αγωνίζομαι στο πλευρό σας είναι μαγικό. Θα σας δω το Σάββατο στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό. Πάμε δυνατά όλοι μαζί. Πάμε να συνεχίσουμε νικηφόρα, να βάλουμε τις βάσεις για το επόμενο πρωτάθλημα, το 49ο! Ραντεβού στο Καραϊσκάκη».