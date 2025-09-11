Λουίς Πάλμα: «Ο Μεντιλίμπαρ με είπε τεμπέλη και με ταρακούνησε»

Το καλοκαίρι του 2022, ένα ταλέντο από την Ονδούρα που ακούει στο όνομα, Λουίς Πάλμα, έφτασε στον Άρη και δεν χρειάστηκε να περάσει πολύς καιρός για να αντιληφθούν όλοι ότι πρόκειται για μία εξαιρετική περίπτωση ποδοσφαιριστή. Πράγματι ο νεαρός εξτρέμ, κέρδισε τις εντυπώσεις, με τα πεπραγμένα του στο χορτάρι και το καλοκαίρι του 2024, η Σέλτικ, έβγαλε από τα ταμεία της 4,75 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει, με τον Πάλμα να θεωρείται μέχρι και σήμερα η δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Άρη.

Την περασμένη σεζόν, η σκωτσέζικη ομάδα τον παραχώρησε με τη μορφή δανεισμού στον Ολυμπιακό, αλλά οι ιθύνοντες του συλλόγου δεν πείστηκαν από την παρουσία του Πάλμα στην πειραϊκή ομάδα, επιλέγοντας να μην τον αγοράσουν. Έτσι ο 25χρονος δόθηκε ξανά δανεικός από τη Σέλτικ στην Λεχ Πόζναν, όπου φαίνεται πως βρίσκει πάλι τα πατήματά του.

🗣¡PALMA RESPONDE!

El atacante hondureño se refirió a las palabras de Mendilibar, cuando el catracho militó en Olympiacos y lo tildó de "huevón".

Μάλιστα σε μια συνέντευξη του σε μέσο της Ονδούρας, ο διεθνής εξτρέμ, ανέφερε πως πέρασε κάποιες δύσκολες στιγμές στον Ολυμπιακό και τη Σέλτικ, αλλά στη Λεχ Πόζναν, βρίσκει ξανά τον παλιό του εαυτό, παίρνοντας παιχνίδια στα πόδια του ενώ δεν ξέχασε να κάνει μια αναφορά και στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος του άσκησε σκληρή κριτική αλλά από ότι φαίνεται τον βοήθησε πολύ στη πορεία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Λουίς Πάλμα:

-Μας είπες χθες, "τώρα κανείς δεν μπορεί να με πει τεμπέλη", λόγω της απόδοσής σου. Είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει, πάντα δίνεις ταχύτητα και ένταση από τα άκρα, με ντρίμπλες, σουτ...



«Ναι, όπως είπα, τώρα το τρέξιμο είναι αυτό που προσπαθώ να κάνω περισσότερο, με ή χωρίς την μπάλα. Κάποιος έπρεπε να μου ταρακουνήσει. Και ευχαριστώ αυτό το άτομο που το έκανε. Τώρα προχωράω με τη νοοτροπία να δουλέψω σκληρά, να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου στην ομάδα μου, ώστε όταν επιστρέψω στην εθνική, να φανεί και εκεί».

-Χρειάζεται ωριμότητα για να κατανοήσεις τέτοια σχόλια με σωστό τρόπο και βλέπω ότι το έχεις πάρει πολύ καλά.

«Κανείς δεν σου λέει κάτι για το κακό σου. Εγώ το πήρα θετικά. Τώρα είμαι σε αυτή τη νέα ομάδα, έχω την εμπιστοσύνη του τεχνικού επιτελείου, των φιλάθλων, και νιώθω, όπως σου είπα, με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είμαι πολύ χαρούμενος, η οικογένειά μου είναι χαρούμενη».