Στο «μικροσκόπιο» του Ολυμπιακού Βέλλιος και Μπιλάλ

Η Super League 2, κάνει σέντρα αυτό το Σαββατοκύριακο (13-14/9) και η δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού υποδέχεται τον Πανιώνιο την Κυριακή (14/9) στο Ρέντη, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα σε ένα ματς που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός των «ερυθρόλευκων» όμως δεν έχει σταματήσει, καθώς οι Πειραιώτες κινούνται στην αγορά για την προσθήκη ενός επιθετικού, καθώς υπάρχει κενό στη συγκεκριμένη θέση και αν λάβουμε υπόψιν μας και τα φιλικά της προετοιμασίας, θα διαπιστώσουμε ότι στα περισσότερα παιχνίδια αγωνίστηκε ως στράικερ ο Ντιμπί Κεϊτά και με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός ξεψαχνίζει την αγορά για να ενισχύσει με ποιοτικές λύσεις τη γραμμή κρούσης του.

Ο διευθυντής της ακαδημίας που έχει αναλάβει το «χτίσιμο» της δεύτερης ομάδας του Ολυμπιακού, εξετάζει σοβαρά τις περιπτώσεις του Απόστολου Βέλλιου και του Μπιλάλ, ώστε να ενισχυθεί σημαντικά η επιθετική γραμμή της ομάδας. Ο Βέλλιος είναι μια περίπτωση έμπειρου ποδοσφαιριστή που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Ηρακλή, Έβερτον στην Premier League, Μπλάκπουλ, Λιρς, Βέστιελαντ, Νότιγχαμ Φόρεστ, Μπέβερεν, Ηρακλή, Άσκολι, Ακαντέμικα, Λαμία, Τσβόλε και την προηγούμενη σεζόν ήταν στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Νέα Σαλαμίνα και στα 33 του χρόνια βρίσκεται στη λίστα των ελεύθερων στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού.

Από την άλλη πλευρά ο Μπιλάλ, πρόκειται για μια διαφορετική περίπτωση ποδοσφαιριστή, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και αν και είναι μόλις 21 ετών έχει αγωνιστεί στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, στην Εστρέλα στην Πορτογαλία και τη περασμένη σεζόν επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της Λαμίας, αλλά και εκείνος δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και «κυκλοφορεί» στην αγορά ελεύθερος.