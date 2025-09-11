Ο Ολυμπιακός αγγίζει την ελίτ: Στην 54η θέση παγκοσμίως - Η εικόνα των υπόλοιπων ελληνικών ομάδων

Η πιο πρόσφατη αξιολόγηση συλλόγων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιστορίας και Στατιστικής Ποδοσφαίρου (IFFHS) δείχνει ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει να κερδίζει έδαφος στο διεθνές ποδοσφαιρικό στερέωμα. Οι Πειραιώτες, με 206 βαθμούς, ανέβηκαν στην 54η θέση της λίστας, απέχοντας πλέον ελάχιστα από το «κλειστό κλαμπ» των πενήντα κορυφαίων.



Ο Παναθηναϊκός διατηρείται στη 93η θέση, με 161,5 βαθμούς, παραμένοντας ο δεύτερος πιο ψηλά τοποθετημένος ελληνικός σύλλογος. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ, που ανεβαίνει σταθερά και πλέον βρίσκεται 127ος με 136 βαθμούς, ενώ η ΑΕΚ σημείωσε αισθητή βελτίωση ανεβαίνοντας από την 300ή στη 262η θέση με 87 βαθμούς. Την ελληνική πεντάδα συμπληρώνει ο Άρης, ο οποίος καταγράφεται στην 404ή θέση με 61,5 βαθμούς.



Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης φιγουράρει η Παρί Σεν Ζερμέν με 543 βαθμούς, αφήνοντας πίσω της τη Ρεάλ Μαδρίτης (494) και την Τσέλσι (483). Η Ίντερ και η Μπαρτσελόνα συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα, ενώ στο Top-10 συναντάμε επίσης Μπάγερν, Ντόρτμουντ, Φλαμένγκο, Άρσεναλ και Ατλέτικο Μαδρίτης.



Η παρουσία 65 ευρωπαϊκών συλλόγων στις πρώτες εκατό θέσεις αποτυπώνει την κυριαρχία της UEFA, με τη Βραζιλία να πρωτοστατεί μεταξύ των χωρών της Λατινικής Αμερικής, έχοντας δέκα εκπροσώπους. Η Ιταλία ακολουθεί με εννέα, ενώ η Αγγλία διαθέτει οκτώ ομάδες.

