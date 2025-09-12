Ζοάο Μάριο: Ο εγκεφαλικός πολυθεσίτης που μπορεί να ωριμάσει το παιχνίδι της ΑΕΚ

Ο Ζοάο Μάριο, στα 32 του, έρχεται στην ΑΕΚ για να φέρει εμπειρία, ποιότητα και προσωπικότητα μεσοεπιθετικά. Με την τεχνική του, την τακτική του ευφυΐα και την ικανότητά του να διαβάζει το παιχνίδι, μπορεί να ελέγξει τον ρυθμό, να συνδέσει άμυνα και επίθεση και να καθοδηγήσει τους συμπαίκτες του στο γήπεδο. Είναι ο τύπος του μέσου που κάνει την ομάδα πιο οργανωμένη και πιο απειλητική σε κάθε φάση.

Από το Euro 2016 ως την Μπεσίκτας το 2025 ,η καριέρα του χαρακτηρίζεται από πολλές δοκιμασίες αλλά κυρίως από επαγγελματισμό. Η κορυφαία στιγμή της διεθνούς καριέρας του ήρθε στο Euro 2016, όταν, ως βασικός μέσος στο σύνολο του Φερνάντο Σάντος, συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του πρώτου μεγάλου τίτλου της Πορτογαλίας. Εξαργύρωσε αυτό το τουρνουά με μία μεταγραφή κοντά στα 45εκατ. ευρώ στην Ίντερ του Σπαλέτι. Δεν κατάφερε να κάνει το ξεπέταγμα που αναμενόταν, παρόλα αυτά με την την ποιότητα του σε 64 εμφανίσεις, σε δύσκολα χρόνια για την Ίντερ, έβαλε 4 γκολ και μοίρασε άλλα 13.



Με πάνω από 50 συμμετοχές και παρουσίες σε δύο Μουντιάλ, ο Ζοάο Μάριο έδειξε συνέπεια και σταθερότητα σε υψηλό επίπεδο με το εθνόσημο. Το 2023 αποφάσισε να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα και να συνεχίσει την πορεία του αποκλειστικά σε συλλόγους. Στην Μπεσίκτας, καθιερώθηκε ως βασικός σε περισσότερα από 40 παιχνίδια, κυρίως στα πλάγια της επίθεσης, αλλά με δυνατότητα να κινείται προς τον άξονα και να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις για τον αντίπαλο. Με το καλό δεξί του πόδι και την τεχνική του ευχέρεια, μπορεί να αγωνιστεί σε διαφορετικά σχήματα προσφέροντας πάντα ισορροπία, δημιουργία και απειλή.

Πορτογαλία, η Γη της Επαγγελίας

Τα καλύτερα ποδοσφαιρικά του χρόνια σε επίπεδο συλλόγων τα πέρασε στην πατρίδα του. Δύο πρωταθλήματα Πορτογαλίας, το ένα με την Μπενφίκα και το άλλο με τη Σπόρτινγκ το 2021 υπό τις οδηγίες του Ρούμπεν Αμορίμ, όπου αποτέλεσε βασικό και ηγετικό πρόσωπο σε ένα νεανικό σύνολο που εντυπωσίασε με τη συνοχή και την ταχύτητα ανάπτυξης. Ήταν το μυαλό εκείνης της ομάδας που έφερε τον τίτλο στο Αλβαλάδε μετά από 19 χρόνια. Με την Μπενφίκα, στο πρωτάθλημα του 2023, είχε και εκεί σημαντικό ρόλο στο πολύ καλό τότε σύνολο του Ρότζερ Σμιντ. Πραγματοποίησε 33 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, όλες ως βασικός, σημειώνοντας 17 γκολ και δίνοντας 7 ασίστ στην πιο παραγωγική σεζόν του με τους «αετούς» αλλά και γενικότερα της καριέρας του. Παρά το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί και στις δύο μεγάλες ομάδες της Λισαβόνας, παραμένει αγαπητός στο πορτογαλικό κοινό για τον επαγγελματισμό και την προσήλωση στο παιχνίδι.





Συνεργασία με Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νικολιτς στη Λοκομοτίβ Μόσχας, τον είχε παίχτη για το δεύτερο μισό της σεζόν 2019/20. Το χρησιμοποίησε κυρίως ως «10αρι» αλλά και ως εξτρέμ. Ο Πορτογάλος μπορεί άνετα να αγωνιστεί στον άξονα κυρίως με επιθετικό προσανατολισμό στο «8» ή στο «10». Αυτή η τακτική του ευελιξία τον κάνει πραγματικά σπάνιο παίχτη και πολυεργαλείο.





ΑΠΕ ΜΠΕ



