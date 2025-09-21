Απρόοπτο στην παρουσίαση του Μαρσιάλ: Χτύπησε το 112- Η αντίδραση του Γάλλου (video)

Ηχητικό σήμα συναγερμού από την πολιτική προστασία, βλέμματα έκπληξης και ένα αμήχανο χαμόγελο: η παρουσίαση του Αντονί Μαρσιάλ στη νέα του ομάδα, τη Μοντερέι, δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε ούτε ο ίδιος ο παίκτης, ούτε οι Μεξικανοί.

Ο 29χρονος Γάλλος επιθετικός, πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, παρουσιάστηκε από τη νέα του ομάδα, δίνοντας συνέντευξης Τύπου, όταν ξαφνικά, τα τηλέφωνα όλων των παρευρισκόμενων δημοσιογράφων άρχισαν να χτυπούν. Ο σεισμικός συναγερμός, που ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας εθνικής άσκησης ετοιμότητας στο Μεξικό, προκάλεσε αρχικά σύγχυση. Ο Μαρσιάλ, που δεν ήταν εξοικειωμένος με το φαινόμενο, κοιτούσε απορημένος δεξιά και αριστερά, με ένα αμήχανο νευρικό γέλιο να σχηματίζεται στο πρόσωπό του.

¡EPAAA! ¡NO ESPANTEN!😅



En plena presentación de Anthony Martial sonó la alerta sísmica en los teléfonos de los reporteros. Por fortuna, se trataba del #SimulacroNacional2025. Este momento provocó sonrisas en el refuerzo de Rayados y los presentes. pic.twitter.com/roixLR3rZa — Claro Sports (@ClaroSports) September 19, 2025

Το πέρασμα από την ΑΕΚ και το... μοιραίο ντεμπούτο

Η θητεία του Μαρσιάλ στην ΑΕΚ δεν στέφθηκε με επιτυχία, καθώς ο Γάλλος δεν επιβεβαίωσε τις υψηλές προσδοκίες που υπήρχαν γύρω από το όνομά του. Παρά το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του, δεν κατάφερε να κάνει την διαφορά και την φετινή σεζόν βρέθηκε μάλιστα εκτός ευρωπαϊκής λίστας από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Λίγες ώρες μετά την απρόσμενη διακοπή της παρουσίασής του, ο Μαρσιάλ έκανε το ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα, αλλά ούτε αυτό εξελίχθηκε ευνοϊκά για τον ίδιο, καθώς η Μοντερέι ήρθε ισόπαλη (2-2) με την Κλαμπ Αμέρικα, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Το απρόοπτο στη συνέντεξη τύπου, αν και δεν προκάλεσε τελικά πρόβλημα, έδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο στην πρώτη δημόσια εμφάνιση του Μαρσιάλ στο Μεξικό.