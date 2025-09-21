Συγκίνηση: Οι οπαδοί ενώθηκαν στην AEL FC Arena και φώναξαν μαζικά για το δυστύχημα των Τεμπών (vid)

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην AEL FC Arena όταν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ και της ΑΕΛ ενώθηκαν στις εξέδρες και τραγούδησαν συνθήματα αφιερωμένα στην τραγωδία των Τεμπών.

Η αναμέτρηση «σημαδεύτηκε» από μια όμορφη πρωτοβουλία των φίλων των δύο ομάδων, καθώς στο 57΄ οι φίλοι τόσο της γηπεδούχου ΑΕΛ όσο και της ΑΕΚ, τραγούδησαν ταυτόχρονα συνθήματα για την τραγωδία των Τεμπών, υπενθυμίζοντας σε όλους πως ο αθλητισμός ενώνει. Η κοινή αυτή φωνή μνήμης και συμπαράστασης γέμισε το γήπεδο με έντονα συναισθήματα, τιμώντας τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών και στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα ενότητας και ανθρωπιάς.





Το πέταλο στο οποίο βρίσκονταν οι φίλοι της Ένωσης ξεκίνησε να φωνάζει πως «Δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία», με την άμεση ανταπόκριση των οπαδών της Λάρισας, οι οποίοι με την σειρά τους συνέχισαν να τραγουδούν το γνωστό σύνθημα για την ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη και στη συνέχεια χειροκρότησαν οι μεν τους δε. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην όλη διαδικασία συμμετείχαν ενεργά ακόμη και οι φίλοι των δύο ομάδων που βρίσκονταν στις κεντρικές θύρες, αλλά και στην κερκίδα των επισήμων.

Η... επανάληψη του περσινού Αστέρας AKTOR - ΟΦΗ στα ημιτελικά του Κυπέλλου

Δεν είναι η πρώτη φορά που φίλαθλοι διαφορετικών ελληνικών συλλόγων «ενώνουν» τις φωνές τους για τα θύματα του δυστυχήματος στα Τέμπη. Στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε Αστέρα AKTOR και ΟΦΗ στη Τρίπολη, οι φίλαθλοι των δύο ομάδων «ενώθηκαν» για έναν ξεχωριστό λόγο.

Στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης, οι οργανωμένοι οπαδοί των δύο ομάδων ένωσαν τις φωνές τους και τραγούδησαν συνθήματα για την τραγωδία που συνέβη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, όταν 57 συνάνθρωποι μας έχασαν τόσο τραγικά την ζωή τους στα Τέμπη.

Την αρχή έκαναν οι φιλοξενούμενοι, οι όποιοι έλαβαν το «ζεστό» χειροκρότημα των φίλων των γηπεδούχων, με αυτούς του ΟΦΗ να ανταποδίδουν, πριν ολόκληρο το γήπεδο συμμετέχει σε ένα κοινό σύνθημα. Μάλιστα, οι φίλαθλοι του Αστέρα εμφάνισαν ένα πανό στο πέταλο, όπου έγραφε «Aπό την Θράκη έως την Κρήτη, ρίξτε τους στην καταδίκη.».