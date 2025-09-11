Η ΑΕΚ δίνει το «ΟΚ» για Μαρσιάλ - Συμφωνία με Μοντερέι για τον Γάλλο επιθετικό

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν γύρω από τον Αντονί Μαρσιάλ, με την ΑΕΚ να φτάνει σε οριστική συμφωνία με τη Μοντερέι για την παραχώρησή του. Το μεξικανικό κλαμπ προσέγγισε εκ νέου την Ένωση, παρουσιάζοντας βελτιωμένη πρόταση που συνδυάζει χρηματικό ποσό, μπόνους επίτευξης στόχων αλλά και ποσοστό μεταπώλησης, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της ελληνικής ομάδας.



Η ΑΕΚ συμφώνησε να πουλήσει τον Αντονί Μαρσιάλ στη Μοντερέι έναντι 1 εκατ. ευρώ και παράλληλα απαλλάσσεται από το βαρύ συμβόλαιό του που έληγε το 2027. Έτσι, εξοικονομεί πάνω από 5 εκατ. ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια, πέρα από τα 3,5 εκατ. που του είχε καταβάλει για τη σεζόν 2025/26. Συνολικά, πρόκειται για μια ιδιαίτερα συμφέρουσα συμφωνία για την ΑΕΚ δεδομένων των συνθηκών και του περιορισμένου χρόνου.



Ο Μαρσιάλ, παρά το βαρύ βιογραφικό του, δεν κατάφερε να κερδίσει θέση στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για τη φετινή σεζόν, μένοντας εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Η ΠΑΕ αναζητούσε λύση που θα ανακούφιζε το μπάτζετ και παράλληλα θα απέφερε έσοδα.



Την πληροφορία για το deal έφεραν στο φως μεξικανικά μέσα, με τον δημοσιογράφο Θέσαρ Λουίς Μέρλο να αποκαλύπτει πρώτος τη συμφωνία, ενώ στη συνέχεια ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο την επιβεβαίωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ο γνωστός ρεπόρτερ ανέφερε πως η ΑΕΚ άναψε το «πράσινο φως» για να ταξιδέψει ο παίκτης στο Μεξικό και να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.



🚨🇲🇽 Anthony Martial to Monterrey, here we go! Deal in place with Rayados as he will play with Sergio Ramos.



Green light arrived from AEK Athens to let Martial travel for medical and contract signing in Mexico. ⚡️🇫🇷 pic.twitter.com/SxSYNf4LhR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2025