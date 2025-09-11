Μεγάλη κίνηση της ΑΕΚ: Δικός της ο Ζοάο Μάριο

Η ΑΕΚ προχωρά αποφασιστικά για να καλύψει το κενό που αφήνει η αποχώρηση του Αντονί Μαρσιάλ, κάνοντας δικό της στον έμπειρο Ζοάο Μάριο, με την μορφή δανεισμού από την Μπεσίκτας. Η Ένωση είχε ξεκαθαρίσει πως για να αποκτηθεί νέος επιθετικός θα έπρεπε να αποχωρήσει ένας εκ των βασικών της περιφερειακών φορ και με τη μετακίνηση του Μαρσιάλ στη Μοντερέι, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την προσθήκη του Πορτογάλου.



Ο 32χρονος άσος της Μπεσίκτας διαθέτει πλούσιο βιογραφικό, έχοντας φορέσει στο παρελθόν τις φανέλες της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, της Ίντερ, της Γουέστ Χαμ και της Μπενφίκα, ενώ είναι 56 φορές διεθνής με την Πορτογαλία. Στην Τουρκία έχει εξελιχθεί σε έναν παίκτη που μπορεί να καλύψει όλες τις θέσεις γύρω από τον σέντερ φορ, προσφέροντας γκολ αλλά και δημιουργία. Τη φετινή σεζόν μετρά ήδη 8 συμμετοχές με 3 τέρματα και 1 ασίστ στα προκριματικά του Europa και του Conference League.



Επιβεβαιώνει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο: