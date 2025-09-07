ΑΕΚ: Απορρίφθηκε πρόταση της Τουλούζ για Ζίνι, θέλει παραπάνω χρήματα η Ένωση

Η Τουλούζ «χτύπησε» την πόρτα της ΑΕΚ για τον Ζίνι, με τους «κιτρινόμαυρους» να απορρίπτουν αμέσως την πρόταση των Γάλλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Athletiko, η γαλλική ομάδα έκανε πρόταση 4 εκατομμυρίων ευρώ στην Ένωση, η οποία απορρίφθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη. Ο Ανγκολέζος είναι βασικός στέλεχος της ομάδας του του Μάρκο Νίκολιτς, με τον Σέρβο τεχνικό να πιστεύει πολύ στις ικανότητες του. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ περιμένουν από τον 23χρονο επιθετικό μία αρκετά καλή χρονιά, τόσο εγχώρια, όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ παράλληλα αναμένουν αρκετά καλύτερες προτάσεις από τον Ιανουάριο και το ερχόμενο καλοκαίρι.

Άλλωστε, η Ένωση έχει επενδύσει πολλά στον Ζίνι, τον οποίο έφερε πίσω από τον Λεβαδειακό μετά την πολύ καλή χρονιά που πραγματοποίησε στους Βιοωτούς.

Την περασμένη σεζόν με την ομάδα της Λειβαδιάς, μέτρησε 30 εμφανίσεις, στις οποίες κατάφερε να βρει δίχτυα 14 φορές, ενώ μοίρασε παράλληλα και 4 ασίστ.

Φέτος, σε 5 αναμετρήσεις στα προκριματικά του Conference League δε βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, ωστόσο ξεκίνησε με πολύ θετικό πρόσημο στο πρωτάθλημα, όπου σημείωσε ένα γκολ και μία ασίστ την πρώτη αγωνιστική κόντρα στον Πανσερραϊκό.