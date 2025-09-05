Η UEFA τιμώρησε την ΑΕΚ: Κλειστό το πέταλο για τον αγώνα με την Αμπερντίν

Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την Αμπερντίν για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League στις 23 Οκτωβρίου με κλειστό ένα μέρος του γηπέδου, καθώς η UEFA ενεργοποίησε την ποινή που ήταν σε αναστολή για τους «κιτρινόμαυρους», λόγω της συμπεριφοράς των οπαδών της στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Άντερλεχτ και των καπνογόνων που άναψαν.

Συγκεκριμένα, από την προηγούμενη εντός έδρας αναμέτρηση με την Χαποέλ Μπερ Σεβά για τα προκριματικά, είχε επιβληθεί ποινή κλεισίματος στο πέταλο των φανατικών της ΑΕΚ, με αναστολή, η οποία ενεργοποιήθηκε μετά την νέα ποινή που επέβαλε το αρμόδιο όργανο της UEFA.

Παράλληλα, η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με συνολικό πρόστιμο 86.000 ευρώ και νέο κλείσιμο του βόρειου πετάλου για έναν αγώνα, με διετή αναστολή.

Υπενθυμίζεται ότι για την πρεμιέρα της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, η ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί από την Τσέλιε, στις 2 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά η απόφαση:

Αγώνας: AEK – RSC Άντερλεχτ (2:0), 28.08.2025, UEFA Europa Conference League 2025/2026

Κατηγορίες κατά της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Απόφαση:

Η Επιτροπή Ελέγχου, Δεοντολογίας και Πειθαρχίας της UEFA (CEDB) αποφάσισε:

Να επιβάλει την εφαρμογή της ανασταλτικά επιβληθείσας πειθαρχικής κύρωσης που είχε αποφασίσει το Δευτεροβάθμιο Όργανο της UEFA στις 30 Ιουλίου 2025, ήτοι την μερική κλείσιμο των θυρών του σταδίου της ΑΕΚ (συγκεκριμένα των θυρών/τομέων 19-21-23-25 στη βόρεια κερκίδα), για τον επόμενο εντός έδρας αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης, λόγω άναμμας καπνογόνων, σύμφωνα με το Άρθρο 26(3) των Πειθαρχικών Κανονισμών της UEFA.

Να επιβάλει πρόστιμο €30.000 και μερικό κλείσιμο του σταδίου της ΑΕΚ (κατώ διάζωμα της βόρειας κερκίδας, τομείς 19-21-23-25) για έναν (1) επιπλέον εντός έδρας αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης, για άναμμα καπνογόνων. Το εν λόγω κλείσιμο σταδίου τελεί υπό αναστολή για δοκιμαστική περίοδο δύο (2) ετών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης.

Πρόστιμο €18.000 για παρεμπόδιση της δημόσιας διέλευσης (μπλοκαρισμένοι διάδρομοι/έξοδοι).

Πρόστιμο €18.000 για χρήση λέιζερ από φιλάθλους.

Πρόστιμο €17.500 για μετάδοση μηνύματος που δεν αρμόζει σε αθλητική διοργάνωση και/ή δυσφήμιση του αθλήματος του ποδοσφαίρου και της UEFA.

Πρόστιμο €2.500 για εισβολή στον αγωνιστικό χώρο.