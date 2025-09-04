Τι είπε το Football Meets Data για την πιθανότητα της ΑΕΚ να περάσει στην 24αδα του Conference

Ένα «ονειρικό» καλοκαίρι ξεκίνησε για την ΑΕΚ, καθώς το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς, έκανε το 3/3 στα προκριματικά του Conference League και πήρε την πρόκριση για τη League Phase της τρίτη τη τάξει διοργάνωση της UEFA για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η «Ένωση» θα αντιμετωπίσει στον νέο ενιαίο όμιλο τις: Φιορεντίνα, Σάμροκ Ρόβερς, Τσέλιε, Κραϊόβα, Αμπερντίν και Σαμσουνσπόρ με τις πιθανότητες για πρόκριση στην επόμενη φάση έστω και από τις θέσεις 9-24 να είναι υπέρ του «δικεφάλου» και το Football Meets Data, να παρουσιάζει όλες τις πιθανότητες, εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους (ρόστερ, πρόγραμμα, κατάσταση αντιπάλων)

🆕 Our first stab at 🟢 UECL 2025/26 league stage!



👉 To finish Top 8:



89% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace

75% 🇪🇸 Rayo Vallecano

69% 🇫🇷 Strasbourg

67% 🇮🇹 Fiorentina

65% 🇺🇦 Shakhtar

55% 🇳🇱 AZ

54% 🇩🇪 Mainz

41% 🇨🇿 Sparta

...



🔜 More stats to follow! pic.twitter.com/8Ny43haeh0 — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 2, 2025

Συγκεκριμένα η γνωστή ιστοσελίδα τοποθέτησε την ΑΕΚ στην 18η θέση της League Phase, δίνοντας της 74% πιθανότητες για είσοδο στην 24αδα και 9% για την πρώτη οκτάδα, όπου θα βρει στο δρόμο της την ελβετική Λοζάν Σπόρ, η οποία προβλέπεται να τερματίσει στη 15η θέση.