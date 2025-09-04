«Λουκέτο» στην κορυφαία ιστοσελίδα παράνομου streaming αθλητικών στον κόσμο

Για την καταπολέμηση της πειρατείας και του παράνομου streaming στην Ελλάδα, Nova και Cosmote ένωσαν τις δυνάμεις τους στα αθλητικά κανάλια και η ΕΛΑΣ συνεχώς «πιάνει» στη «φάκα» εκείνους που προσπαθούν με παράνομους τρόπους να παρακολουθήσουν ένα αθλητικό γεγονός. Κάτι ανάλογο γίνεται και στο εξωτερικό και σαν «βόμβα» έσκασε σήμερα (4/9) η είδηση πως η Streameast, η μεγαλύτερη παράνομη ιστοσελίδα streaming αθλητικών στον πλανήτη έκλεισε.

Τι ήταν το Streameast

Στο Streameast, μπορούσε να παρακολουθήσει κανείς αγώνες ποδοσφαίρου (Champions League, Premier League, La Liga κτλ.), ματς του NFL, του NBA, του MLB και της Formula 1, ενώ έκανε streaming τα pay-per-view σε πυγμαχία και MMA που στο εξωτερικό έχουν φανατικούς οπαδούς. Η έρευνα των αρχών για την εξάρθρωση του συγκεκριμένου κυκλώματος κράτησε περίπου έναν χρόνο, καθώς υπήρχαν 80 μη εξουσιοδοτημένα domains που προέρχονταν κυρίως από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Φιλιππίνες και τη Γερμανία.

Μάλιστα προχώρησαν και στη σύλληψη δύο ανδρών από την επαρχία της Γκίζας και της Αιγύπτου οι οποίοι συνελήφθησαν με την κατηγορία παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Από την έφοδό τους οι αρχές κατέσχεσαν,ενώ εκτός από μετρητά και πολλές πιστωτικές κάρτες, οι ερευνητές εντόπισαν και συνδέσεις με εταιρεία-βιτρίνα στα ΗΑΕ, η οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για ξέπλυμα διαφημιστικών εσόδων ύψους $6,2 εκατ. από το 2010, καθώς και επιπλέον $200.000 σε κρυπτονομίσματα

Όταν ο Λεμπρόν «πιάστηκε» να παρακολουθεί Streameast

Όπως φαίνεται και από το βίντεο την πλατφόρμα δεν την χρησιμοποιούσαν μόνο απλοί πολίτες αλλά και ένας σούπερ σταρ του μπάσκετ, ο Λεμπρόν Τζέιμς, με τον παίκτη των Lakers να «πιάνεται» από τους φιλάθλους να παρακολουθεί ζωντανά την αναμέτρηση των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με τους Ντάλας Μάβερικς το 2020.