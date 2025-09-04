Σοκ σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Βραζιλία: Τερματοφύλακας έπιασε πέναλτι και πέθανε (vid)
Ένας 38χρονος τερματοφύλακας άφησε την τελευταία του πνοή στο γήπεδο μετά από απόκρουση πέναλτι σε αγώνα Futsal.
Ένα τραγικό σκηνικό έλαβε χώρα την περασμένη Τρίτη (2/9) σε αγώνα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου Futsal στη Βραζιλία, με έναν 38χρονο τερματοφύλακα να αφήνει την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Συγκεκριμένα ο Έντσον που «κουβαλούσε» στις πλάτες του το ψευδώνυμο Πιχέ, απέκρουσε ένα πέναλτι, σηκώθηκε όρθιος έκανε 2-3 βήματα για να φτάσει στους συμπαίκτες του και κατέρρευσε στο έδαφος. Όσοι βρίσκονταν στο γήπεδο, κάλεσαν αμέσως ιατρική βοήθεια, ο παίκτης έλαβε γρήγορα τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο κοντινότερο νοσοκομείο της πόλης, όπου τελικά υπέκυψε, αλλά η αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή ακόμη.
Σε ένδειξη πένθους, το Δημοτικό Συμβούλιο του Αουγκούστο Κορέα στη Βραζιλία ανακοίνωσε την αναστολή όλων των αγώνων που ήταν προγραμματισμένοι για την Τετάρτη (3/9), με τις διοργανώσεις να επαναρχίζουν τις επόμενες ημέρες.