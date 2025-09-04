Σοκ σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Βραζιλία: Τερματοφύλακας έπιασε πέναλτι και πέθανε (vid)

Ένα τραγικό σκηνικό έλαβε χώρα την περασμένη Τρίτη (2/9) σε αγώνα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου Futsal στη Βραζιλία, με έναν 38χρονο τερματοφύλακα να αφήνει την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Συγκεκριμένα ο Έντσον που «κουβαλούσε» στις πλάτες του το ψευδώνυμο Πιχέ, απέκρουσε ένα πέναλτι, σηκώθηκε όρθιος έκανε 2-3 βήματα για να φτάσει στους συμπαίκτες του και κατέρρευσε στο έδαφος. Όσοι βρίσκονταν στο γήπεδο, κάλεσαν αμέσως ιατρική βοήθεια, ο παίκτης έλαβε γρήγορα τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο κοντινότερο νοσοκομείο της πόλης, όπου τελικά υπέκυψε, αλλά η αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή ακόμη.

Uma tragédia marcou a Semana da Pátria em Augusto Corrêa, no Pará. O goleiro Edson, conhecido como “Pixé”, morreu segundos após defender um pênalti durante uma partida de futsal nesta terça-feira (02).#monólitospost #tvmonólitos pic.twitter.com/gPDj2G7mEX — TV Monólitos (@monolitos) September 3, 2025

Σε ένδειξη πένθους, το Δημοτικό Συμβούλιο του Αουγκούστο Κορέα στη Βραζιλία ανακοίνωσε την αναστολή όλων των αγώνων που ήταν προγραμματισμένοι για την Τετάρτη (3/9), με τις διοργανώσεις να επαναρχίζουν τις επόμενες ημέρες.