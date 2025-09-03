Σοκ στη Κολομβία: Γυναίκα διαιτητής απέβαλε παίκτη και εκείνος την χαστούκισε (vid)

Αδιανόητο σκηνικό έλαβε χώρα σε αναμέτρηση της Primera C στην Κολομβία, όταν η διαιτητής Βανέσα Σεμπάγιος δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από ποδοσφαιριστή που δεν άντεξε την απόφαση της να τον αποβάλει.

Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο στάδιο «Αρακατάκα». Σύμφωνα με την ισπανική «Marca», η Σεμπάγιος πλησίασε τον πάγκο για να δείξει κόκκινη κάρτα στον παίκτη Μπολίβαρ, όταν εκείνος, σε έξαλλη κατάσταση, την χαστούκισε στο πρόσωπο μπροστά σε όλους.

Η ίδια άμεσα αντέδρασε, κινήθηκε προς το μέρος από το οποίο ο παίκτης αποχώρησε να του ζητήσει τον λόγο σε έξαλλη κατάσταση, με τους βοηθούς της και παίκτες των δύο ομάδων να παρεμβαίνουν και να ηρεμούν την διαιτητή της αναμέτρησης.

Η σοκαριστική ενέργεια προκάλεσε στιγμιαία χάος, με τους παρευρισκόμενους να επεμβαίνουν άμεσα για να συγκρατήσουν τη διαιτητή, ώστε να μην απαντήσει στην επίθεση. Το βίντεο που κατέγραψε το συμβάν έκανε αμέσως τον γύρο των social media, προκαλώντας μαζικές αντιδράσεις τόσο στον ποδοσφαιρικό κόσμο όσο και στην κοινή γνώμη.

Το περιστατικό αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από τη βία κατά των διαιτητών, ιδιαίτερα των γυναικών που σφυρίζουν σε ανδρικά πρωταθλήματα, και αναμένεται να οδηγήσει σε αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις εις βάρος του ποδοσφαιριστή.

Δείτε το βίντεο με την επίθεση στην άτυχη διαιτητή