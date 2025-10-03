Αδιανόητο περιστατικό σε αγώνα ερασιτεχνικού μπάσκετ: Αθλητής ποδοπάτησε αντίπαλο (video)

Σοκαριστικές εικόνες έρχονται από την Αργεντινή, όπου ένα περιστατικό βίας σε αγώνα ερασιτεχνικού μπάσκετ έγινε viral, αμαυρώνοντας το τοπικό τουρνουά «Básquet Entre Amigos» στο Βίγια Ντε Βότο.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ένας παίκτης έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα σε αντίπαλο. Μετά από ένα δυνατό μαρκάρισμα, ο αθλητής με τη μαύρη φανέλα χτύπησε με αγκωνιά τον παίκτη της κίτρινης ομάδας, ρίχνοντάς τον στο παρκέ. Χωρίς να σταματήσει εκεί, τον ποδοπάτησε με μανία στο κεφάλι, προκαλώντας τρόμο στους παρευρισκόμενους. Ευτυχώς, το θύμα σηκώθηκε γρήγορα, χωρίς να υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

🏀😡 Brutal agresión en el básquet amateur de Villa Devoto:

👉 Santiago Corbalán Olivera (CASI) golpeó y pisó en la cabeza a un rival.

🚫 Expulsado de por vida de todas las competencias.

📌 El partido terminó 20-0 a favor de Tercer Tiempo.#Básquet #Violencia pic.twitter.com/FqFTCR7j7c — N3F Noticias 🏡🗣 (@n3fnoticias) October 1, 2025

Το συμβάν οδήγησε σε ένταση μεταξύ των δύο ομάδων, όμως η σύρραξη έληξε χάρη στην παρέμβαση των πιο ψύχραιμων. Η ενέργεια του παίκτη προκάλεσε την άμεση αντίδραση των διοργανωτών, οι οποίοι ανακοίνωσαν τον ισόβιο αποκλεισμό του τόσο από το τουρνουά όσο και από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα στο πλαίσιο του ερασιτεχνικού μπάσκετ στην Αργεντινή.

«Μηδενική ανοχή στη βία και κανένας χώρος για ενέργειες όπως αυτή, ακόμα και αν έχει να κάνει με το ερασιτεχνικό επίπεδο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση των υπευθύνων του τουρνουά.