Απίστευτο κι όμως αληθινό: Αγώνας στην Κολομβία διακόπηκε λόγω «επίθεσης» μελισσών (vid)
Ένα σμήνος μελισσών διέκοψε δύο φορές την αναμέτρηση της Ενβιγάδο με την Μιλονάριους στην Κολομβία.
Το ντέρμπι της Κολομβίας μεταξύ της Ενβιγάδο και της Μιλιονάριους για το κύπελλο, δεν «έκρυβε» κάποιον παίκτη ως πρωταγωνιστή της αναμέτρησης αλλά μια παρέα μελισσών. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται στον αγώνα αυτών των ομάδων, οι μέλισσες κατάφεραν να διακόψουν δυο φορές τον αγώνα και να οδηγήσουν τους παίκτες στα αποδυτήρια για να προστατευτούν.
Συγκεκριμένα το πρώτο «κύμα» έκανε την εμφάνισή του στο 54ο λεπτό με τις μέλισσες να κατακλύζουν τον αγωνιστικό χώρο και τους παίκτες να ξαπλώνουν στο γρασίδι για να προστατευτούν. Η κατάσταση ηρέμησε μετά από λίγα λεπτά αλλά στη συνέχεια οι μέλισσες έκαναν και δεύτερη «επιδρομή» με τον διαιτητή να διακόπτει το παιχνίδι και τις δυο ομάδες να οδηγούνται στα αποδυτήρια για αρκετή ώρα μέχρι να βρεθεί λύση.
Το ματς μεταξύ των δύο αντιπάλων έπρεπε να συνεχιστεί και έτσι το προσωπικό του σταδίου ψέκασαν τον αγωνιστικό χώρο για να απομακρυνθούν τα έντομα και να μπορέσουν οι παίκτες να επιστρέψουν ασφαλείς στο γήπεδο.
Τελικά ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά και η Ενβιγάδο κέρδισε με 1-0 και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά ενόψει της ρεβάνς (10/9, 03:30).