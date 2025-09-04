Απίστευτο κι όμως αληθινό: Αγώνας στην Κολομβία διακόπηκε λόγω «επίθεσης» μελισσών (vid)

Το ντέρμπι της Κολομβίας μεταξύ της Ενβιγάδο και της Μιλιονάριους για το κύπελλο, δεν «έκρυβε» κάποιον παίκτη ως πρωταγωνιστή της αναμέτρησης αλλά μια παρέα μελισσών. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται στον αγώνα αυτών των ομάδων, οι μέλισσες κατάφεραν να διακόψουν δυο φορές τον αγώνα και να οδηγήσουν τους παίκτες στα αποδυτήρια για να προστατευτούν.

Συγκεκριμένα το πρώτο «κύμα» έκανε την εμφάνισή του στο 54ο λεπτό με τις μέλισσες να κατακλύζουν τον αγωνιστικό χώρο και τους παίκτες να ξαπλώνουν στο γρασίδι για να προστατευτούν. Η κατάσταση ηρέμησε μετά από λίγα λεπτά αλλά στη συνέχεια οι μέλισσες έκαναν και δεύτερη «επιδρομή» με τον διαιτητή να διακόπτει το παιχνίδι και τις δυο ομάδες να οδηγούνται στα αποδυτήρια για αρκετή ώρα μέχρι να βρεθεί λύση.

¡El juego se detuvo por un avistamiento de avispas y todos los jugadores se tiraron al piso! #LACOPAxWIN 🟠⚽Ⓜ️ pic.twitter.com/FOn7XdyMlB — Win Sports (@WinSportsTV) September 3, 2025

Το ματς μεταξύ των δύο αντιπάλων έπρεπε να συνεχιστεί και έτσι το προσωπικό του σταδίου ψέκασαν τον αγωνιστικό χώρο για να απομακρυνθούν τα έντομα και να μπορέσουν οι παίκτες να επιστρέψουν ασφαλείς στο γήπεδο.

¡El juego se vuelve a detener por la presencia de abejas en la cancha! #LACOPAxWIN 🐝🟠⚽Ⓜ️ pic.twitter.com/jmQcHtk2Lv — Win Sports (@WinSportsTV) September 3, 2025

Τελικά ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά και η Ενβιγάδο κέρδισε με 1-0 και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά ενόψει της ρεβάνς (10/9, 03:30).