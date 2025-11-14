Πρωτόγνωρες καταστάσεις στην Κολομβία: Ποδοσφαιριστές ξάπλωσαν στο χορτάρι ως ένδειξη διαμαρτυρίας

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο εξέφρασαν τα παράπονά τους περισσότεροι από 150 ποδοσφαιριστές στην Κολομβία. Στην διάρκεια της τελευταίας αγωνιστικής, ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων αποφάσισαν να ξαπλώσουν στο έδαφος για αρκετά δευτερόλεπτα, μετά από την έναρξη των αναμετρήσεων, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, για την άρνηση του διοικητικού οργάνου του κολομβιανού ποδοσφαίρου και της τοπικής ομοσπονδίας να υπογράψουν συμφωνία για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, σύμφωνα με το σωματείο παικτών (Acolfutpro).

Αυτό που απαιτούν οι ποδοσφαιριστές είναι να γίνει μια συμφωνία στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται ασφαλιστική κάλυψη υγείας, αλλά και αύξηση στη μισθοδοσία, με το δελτίο τύπου του σωματείου ποδοσφαιριστών να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το μήνυμα είναι σαφές: οι ποδοσφαιριστές ασκούν το θεμελιώδες δικαίωμά τους στη διαμαρτυρία».