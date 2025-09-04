Προπονητής πίσω από τα σίδερα: Ο Ρομπίνιο ανέλαβε ομάδα που αποτελείται από εγκληματίες στη φυλακή

Στο διαβόητο σωφρονιστικό κατάστημα «Tremembe» του Σάο Πάολο είναι έγκλειστος τον τελευταίο ένα χρόνο ο άλλοτε αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μίλαν, Ρομπίνιο, καθώς ο Βραζιλιάνος είχε καταδικαστεί το προηγούμενο έτος για τον ομαδικό βιασμό μίας Αλβανίδας σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης του Μιλάνου το 2013.

Την ώρα λοιπόν που οι δικηγόροι του παίκτη ψάχνουν να βρουν τρόπο, για να κάνουν έφεση της ποινής, ο Ρομπίνιο, έχει επικεντρωθεί στην αξιοποίηση της υποδειγματικής καλής του συμπεριφοράς και της άψογης σχέσης με τους άλλους κρατούμενους. Συγκεκριμένα ο 41χρονος πρώην επιθετικός, παρακολουθεί ένα μάθημα ηλεκτρονικής 600 ωρών για να επισκευάζει τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, ασχολείται με τον κήπο, ενώ είναι και εγγεγραμμένος σε μια λέσχη ανάγνωσης, έχοντας ολοκληρώσει και τις 10 ενότητες του Προγράμματος Εκπαίδευσης για την Εργασία και την Πολιτότητα.

⚠️🇧🇷 Robinho, que mantiene una CONDENA de 9 AÑOS en PRISIÓN en São Paulo por abuso sexual, SE CONVIRTIÓ en DT en la cárcel.



Según @CNNBrasil, dirige a un equipo de “Abusadores” en el torneo que se realiza en la penitenciaría para famosos.



Incluso, hoy su nivel de fama creció… pic.twitter.com/lU84D2jLCd — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 3, 2025

Όλα τα παραπάνω βοηθούν τον Βραζιλιάνο παλαίμαχο ποδοσφαιριστή να μειώνει την ποινή του και να αποφυλακιστεί γρηγορότερα, καθώς με τη συμπλήρωση 12 ωρών εργασίας η ποινή του μειώνεται κατά μια μέρα. Ωστόσο σύμφωνα με το «CNN Brasil», ηγείται και μιας ομάδας που ονομάζεται «Abusadores» (που σημαίνει βασανιστές) σε ένα τουρνουά το οποίο είναι για κρατούμενους υψηλού προφίλ, με την κίνηση αυτή να προπονεί πίσω από τα κάγκελα της φυλακής να παραξενεύει πολύ τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ.