Απίστευτο χάος στη Γερμανία: Άγρια σύρραξη οπαδών Ντόρτμουντ και Σάλκε σε τρένο της Κολωνίας

Το κλασικό γερμανικό ντέρμπι του Ρουρ «μεταφέρθηκε»… σε σιδηροδρομικό σταθμό, με σκηνές απόλυτου πανικού να εκτυλίσσονται στην Κολωνία. Οπαδοί της Ντόρτμουντ και της Σάλκε, δύο ομάδων που χωρίζονται από λίγα χιλιόμετρα αλλά και μια τεράστια ποδοσφαιρική έχθρα, διασταυρώθηκαν τυχαία σε τρένο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ξέσπασε πραγματική μάχη.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι φίλοι της Ντόρτμουντ επέστρεφαν από το εκτός έδρας παιχνίδι με την Άουγκσμπουργκ, ενώ οι οπαδοί της Σάλκε ταξίδευαν προς Καρσλούη για το δικό τους ματς. Περίπου 300 άτομα βρέθηκαν στον ίδιο χώρο και η ένταση δεν άργησε να ξεφύγει. Γροθιές, κλωτσιές και καπνογόνα μετέτρεψαν τον σταθμό σε πεδίο μάχης, μέχρι να φτάσουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να επιβάλουν την τάξη.

01.11.2025🇩🇪Fight FC Schalke vs Borussia Dortmund at Cologne train station. Borussia Dortmund on their way back from their away game in Augsburg. FC Schalke on their way to Karlsruhe on a special train. Dortmund fans were spotted in Cologne, and the emergency brake was then… pic.twitter.com/Tinwo4u6Z0 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 1, 2025





Τα επεισόδια διήρκεσαν λίγα λεπτά, ωστόσο προκάλεσαν αναστάτωση και μικροτραυματισμούς, ανάμεσά τους και δύο αστυνομικοί. Παρά την έκταση του χάους, δεν έγιναν συλλήψεις, με τις Αρχές να προσπαθούν να εντοπίσουν μέσω καμερών όσους συμμετείχαν στο άγριο περιστατικό που αμαύρωσε το γερμανικό ποδόσφαιρο.