Επεισόδια στη Νάπολη πριν το ματς με τη Σπόρτινγκ - «Πεδίο μάχης» οι δρόμοι της πόλης (vid)

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα Νάπολι- Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, η ιταλική πόλη βρέθηκε στο επίκεντρο σοβαρών επεισοδίων μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, περίπου είκοσι οπαδοί της Νάπολι, κινούμενοι με μοτοσικλέτες, επιτέθηκαν σε συγκεντρωμένους φίλους της Σπόρτινγκ στην Piazza Maritima, στο κέντρο της πόλης. Ακολούθησαν άγριες συμπλοκές, με τους εμπλεκόμενους να χρησιμοποιούν καδρόνια αλλά και να εκτοξεύουν αντικείμενα, όπως καρέκλες από τα γύρω καταστήματα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί.

01.10.2025, Sporting🇵🇹 hooligans holding their ground in Napoli🇮🇹, click here for video: https://t.co/Gb2KH9CZHv



All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/OXKDRr0Cao — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 1, 2025

Την προηγούμενη νύχτα, οι οργανωμένοι οπαδοί των «Παρτενοπέι» είχαν κάνει εμφανή την παρουσία τους αναζητώντας οπαδούς της Σπόρτινγκ σε διάφορα σημεία της Νάπολης. Μετά τα επεισόδια, η αστυνομία ενίσχυσε άμεσα την παρουσία της στο κέντρο, ενώ αρκετά καφέ και επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν να κατεβάσουν ρολά για προληπτικούς λόγους.