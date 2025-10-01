Η «τρελή» πρόβλεψη του Φινμπόγκασον για τη «μάχη» του Ολυμπιακού κόντρα στην Άρσεναλ

Σε λίγες ώρες (1/10,22:00) η Άρσεναλ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο «Emirates» στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν ως σύμμαχό τους την παράδοση καθώς έχουν φύγει τρεις φορές με το «διπλό» από την Αγγλία και απόψε το βράδυ στοχεύουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα σε μία από τις πιο ισχυρές ομάδες του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Όπως είναι λογικό, πριν από κάθε παιχνίδι, έρχονται στο προσκήνιο με συνεντεύξεις και αφιερώματα οι πρωταγωνιστές των προηγούμενων αναμετρήσεων των εκάστοτε ομάδων και στην προκειμένη περίπτωση για την αναμέτρηση των πειραιωτών κόντρα στην Άρσεναλ, ένας από αυτούς είναι ο Άλφρεντ Φινμπόγκασον, ο οποίος τη σεζόν 2015-2016, για τη φάση των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, άφησε το δικό του στίγμα στην εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού με 3-2 επί της Άρσεναλ, σκοράροντας το τρίτο τέρμα των «ερυθρόλευκων».

🔴⚪✨ O Άλφρεντ Φινμπόγκασον που χάρισε στον Ολυμπιακό το πρώτο του διπλό στην έδρα της Άρσεναλ το 2015 (2-3), έκανε τη δική του πρόβλεψη για τον αποψινό αγώνα (22:00) στο Emirates!



1-3 🔥



Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το αποτέλεσμα;#olympiacosfc pic.twitter.com/pu1IC0ZPfO — Stoiximan (@Stoiximan) October 1, 2025

Έτσι λοιπόν ο Ισλανδός στράικερ, έκανε την πρόβλεψή του για τη σημερινή αναμέτρηση και ανέφερε πως ο Ολυμπιακός θα επικρατήσει με 1-3 ενώ έστειλε και το δικό του μήνυμα στα ελληνικά λέγοντας «pame» στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την πρώην του ομάδα.

Για την ιστορία ο Φινμπόγκασον αγωνίστηκε 13 φορές με τα «ερυθρόλευκα» και πέτυχε μόλις 2 τέρματα, ένα κόντρα στην Άρσεναλ στο Champions League και ένα στην Stoiximan Super League, κόντρα στον Πανθρακικό στην εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού με 4-3.