Live η μεγάλη «μάχη» του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στο Λονδίνο για το Champions League

H Άρσεναλ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο «Emirates» στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν ως σύμμαχό τους την παράδοση καθώς έχουν φύγει τρεις φορές με το «διπλό» από την Αγγλία και απόψε το βράδυ στοχεύουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα σε μία από τις πιο ισχυρές ομάδες του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

