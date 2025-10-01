Ποιες είναι οι πιθανότητες του Ολυμπιακού για θετικό αποτέλεσμα στο «Emirates» σύμφωνα με την Opta

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο «Emirates» για να αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, σε ένα γήπεδο που του… ταιριάζει, καθώς έχει φύγει νικητής στις τρεις τελευταίες επισκέψεις του.



Οι «ερυθρόλευκοι» πηγαίνουν στο Λονδίνο με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη επί του Λεβαδειακού στη Super League και θέλουν να κάνουν την υπέρβαση, αφήνοντας πίσω το «στραβοπάτημα» της πρεμιέρας απέναντι στην Πάφο. Ο Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει σε Ροντινέι και Γιάρεμτσουκ, όμως ο Σιπιόνι είναι έτοιμος να προσφέρει, ενώ ο Ζέλσον διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα. .



Η Άρσεναλ που βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα και κυνηγά τη Λίβερπουλ στην Premier League, παραμένει σίγουρα ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του Αγγλικού πρωταθλήματος. Ο Αρτέτα αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα, ωστόσο το πλάνο δεν θα διαφοροποιηθεί, με στόχο το 2/2 στο Champions League.



Η Opta είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία που ειδικεύεται στη συλλογή και ανάλυση αθλητικών δεδομένων. Παρέχει λεπτομερή στατιστικά στοιχεία και αναλύσεις σε ομάδες, προπονητές, διοργανώσεις και αυτές είναι οι πιθανότητες της για το τελικό αποτέλεσμα στην μάχη του Λονδίνου. Πιο συγκεκριμένα, η Άρσεναλ θεωρείται το ακλόνητο φαβορί για να πάρει τους τρείς βαθμούς με την νίκη της να φτάνει στο 75% , το σενάριο της ισοπαλίας συγκεντρώνει 15% πιθανότητες, ενώ το «διπλό» του Ολυμπιακού 10%.



