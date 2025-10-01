Η ώρα και το κανάλι της μεγάλης αναμέτρησης Άρσεναλ-Ολυμπιακός στο Λονδίνο
Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του δεύτερου ματς του Ολυμπιακού στο Champions League, αυτή τη φορά με την Άρσεναλ στο «Emirates».
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Άρσεναλ το βράδυ της Τετάρτης (1/10 22:00) για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League με στόχο να παλέψουν για ένα θετικό αποτέλεσμα.
Θυμίζουμε, ότι οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν στο 0-0 απέναντι στην Πάφο, στην πρεμιέρα τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Την αναμέτρηση κόντρα των ερυθρόλευκων κόντρα στους «gunners» θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε από το MEGA TV και το Cosmote Sport 2HD.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού
- 1η Οκτωβρίου 2025 (22:00): Άρσεναλ – Ολυμπιακός
- 21 Οκτωβρίου 2025 (19:45): Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
- 4 Νοεμβρίου 2025 (22:00): Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν
- 26 Νοεμβρίου 2025 (22:00): Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
- 9 Δεκεμβρίου 2025 (17:30): Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός
- 20 Ιανουαρίου 2026 (22:00): Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν
- 28 Ιανουαρίου 2026 (22:00): Άγιαξ – Ολυμπιακός
Επίσης, η βραδιά έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον, με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη να φιλοξενείται από την Νάπολι.
Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των σημερινών αγώνων του Champions League
19:45 / Καραμπάγκ - Κοπεγχάγη COSMOTE SPORT 4HD
19:45 / Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Νιουκάστλ COSMOTE SPORT 3HD
22:00 / Νάπολι - Σπόρτινγκ COSMOTE SPORT 5HD
22:00 / Ντόρτμουντ - Μπιλμπάο COSMOTE SPORT 9HD
22:00 / Λεβερκούζεν - Αιντχόφεν COSMOTE SPORT 8HD
22:00 / Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι COSMOTE SPORT 7HD
22:00 / Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους COSMOTE SPORT 6HD
22:00 / Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν COSMOTE SPORT 3HD
22:00 / Άρσεναλ - Ολυμπιακός COSMOTE SPORT 2HD
Δείτε ολόκληρο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας