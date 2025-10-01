Η ώρα και το κανάλι της μεγάλης αναμέτρησης Άρσεναλ-Ολυμπιακός στο Λονδίνο

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Άρσεναλ το βράδυ της Τετάρτης (1/10 22:00) για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League με στόχο να παλέψουν για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Θυμίζουμε, ότι οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν στο 0-0 απέναντι στην Πάφο, στην πρεμιέρα τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Την αναμέτρηση κόντρα των ερυθρόλευκων κόντρα στους «gunners» θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε από το MEGA TV και το Cosmote Sport 2HD.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

1η Οκτωβρίου 2025 (22:00): Άρσεναλ – Ολυμπιακός

21 Οκτωβρίου 2025 (19:45): Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

4 Νοεμβρίου 2025 (22:00): Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν

26 Νοεμβρίου 2025 (22:00): Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

9 Δεκεμβρίου 2025 (17:30): Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός

20 Ιανουαρίου 2026 (22:00): Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν

Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν 28 Ιανουαρίου 2026 (22:00): Άγιαξ – Ολυμπιακός

Επίσης, η βραδιά έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον, με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη να φιλοξενείται από την Νάπολι.

Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των σημερινών αγώνων του Champions League

19:45 / Καραμπάγκ - Κοπεγχάγη COSMOTE SPORT 4HD

19:45 / Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Νιουκάστλ COSMOTE SPORT 3HD

22:00 / Νάπολι - Σπόρτινγκ COSMOTE SPORT 5HD

22:00 / Ντόρτμουντ - Μπιλμπάο COSMOTE SPORT 9HD

22:00 / Λεβερκούζεν - Αιντχόφεν COSMOTE SPORT 8HD

22:00 / Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι COSMOTE SPORT 7HD

22:00 / Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους COSMOTE SPORT 6HD

22:00 / Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν COSMOTE SPORT 3HD

22:00 / Άρσεναλ - Ολυμπιακός COSMOTE SPORT 2HD

