Ολυμπιακός: Πως θα αντιμετωπίσει το τρομερό «κόλπο» της Άρσεναλ στα κόρνερ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Άρσεναλ το βράδυ της Τετάρτης (1/10 22:00) για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League με στόχο να παλέψουν για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Θυμίζουμε, ότι οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν στο 0-0 απέναντι στην Πάφο, στην πρεμιέρα τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, στο «Γ. Καραϊσκάκης» και στόχος τους το βράδυ της Τετάρτης είναι να φύγουν από το «Έμιρεϊτς» με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ωστόσο, το έργο τους δεν θα είναι εύκολο απέναντι στην Άρσεναλ, η οποία έχει αναδειχθεί σε μια τρομερή διεκδικήτρια στην Premier League, επιδεικνύοντας ένα μείγμα στρατηγικών τόσο στις στημένες φάσεις όσο και στην κανονική ροή αγώνα. Υπό την καθοδήγηση του προπονητή Μίκελ Αρτέτα, οι «κανονιέρηδες» όχι μόνο έχουν εκμεταλλευτεί τα κόρνερ, αλλά έχουν επίσης αναπτύξει ένα δυναμικό επιθετικό στυλ που έχει κρατήσει τους αντιπάλους σε εγρήγορση.

Πώς η Άρσεναλ σκοράρει τόσο άνετα από κόρνερ

Reuters

Οι στημένες φάσεις, ιδιαίτερα τα κόρνερ, ιστορικά έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο και η Άρσεναλ δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο σχολαστικός σχεδιασμός του Αρτέτα έχει μετατρέψει τη στρατηγική κόρνερ της ομάδας σε κομβικό στοιχείο του σκοραρίσματός της. Σύμφωνα με στοιχεία της Opta, η Άρσεναλ κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων ομάδων του πρωταθλήματος σε γκολ που σημειώθηκαν από στημένες φάσεις αυτή τη σεζόν, υπογραμμίζοντας την αποτελεσματικότητά της σε αυτόν τον τομέα.

Τα κόρνερ προσφέρουν στις ομάδες μια μοναδική ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τις αμυντικές αδυναμίες. Η ακρίβεια της Άρσεναλ στην εκτέλεση στημένων φάσεων έχει οδηγήσει σε πολλά γκολ. Από την άφιξη του Αρτέτα, οι Λονδρέζοι σκοράρουν συνήθως στο πρώτο, δεύτερο ή τέταρτο κόρνερ που έχουν εκτελέσει, αιφνιδιάζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίπαλη ομάδα με μια ακόμη καλοδουλεμένη ρουτίνα.

Το γκολ ισοφάρισης του Μικέλ Μερίνο στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» κόντρα στη Νιουκάστλ την περασμένη αγωνιστική στην Premier League, ήταν το 35ο που δέχτηκαν οι αντίπαλοι από κόρνερ των «κανονιέρηδων» από την αρχή της σεζόν 2023-24, ενώ το 36ο έμοιαζε αναπόφευκτο όταν ο Μάρτιν Έντεγκααρντ τοποθέτησε τη μπάλα για εκτέλεση στο 96ο λεπτό.

Το ρεκόρ που ετοιμάζεται να σπάσει

Η κεφαλιά-κεραυνός του Γκάμπριελ αποτέλεσε το έβδομο φετινό γκολ της Άρσεναλ από στημένη φάση (εκτός πέναλτι), σε σύνολο 12 τερμάτων. Αυτό σημαίνει πως η ομάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο να καταρρίψει το ρεκόρ πρωταθλήματος με 16 γκολ από κόρνερ, επίδοση που είχε ισοφαρίσει την περσινή σεζόν. Ολες οι ομάδες της Premier League γνωρίζουν πόσο επικίνδυνη είναι η Άρσεναλ στις στατικές φάσεις, και είναι λογικό να χάνουν οι αντίπαλοι μέρος της αυτοπεποίθησής τους κάθε φορά που η μπάλα περνάει άουτ και βλέπουν τον Ντέκλαν Ράις ή τον Έντεγκααρντ να πηγαίνουν να εκτελέσουν.

Οι αντίπαλοι φίλαθλοι μπορεί να κατηγορούν την Άρσεναλ για τη συνεχή της εξάρτηση από τις στημένες φάσεις ως βασικό κομμάτι της επιθετικής της παραγωγής, ωστόσο τα λόγια του Έντι Χάου, μετά το ματς ήταν αποκαλυπτικά.

«Νομίζω ότι ο αριθμός και το βάρος των κόρνερ έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο τέλος», δήλωσε ο προπονητής της Νιουκάστλ. «Τα είχαμε πάει τόσο καλά από πολλές παρόμοιες θέσεις, αλλά η τελευταία ήταν ένα θανατηφόρο χτύπημα. Είναι μια από τις τελευταίες στιγμές ή ενέργειες του παιχνιδιού και έπρεπε να τα πάμε καλύτερα εκείνη τη στιγμή», τόνισε.

Η κυριαρχία που άσκησε η Άρσεναλ στο ανοικτό παιχνίδι είχε μεγάλο αντίκτυπο στις «καρακάξες», τα γκολ που προήλθαν από κόρνερ ήταν ουσιαστικά το αποτέλεσμα αυτής της συνολικής υπεροχής που επέδειξε στο δεύτερο ημίχρονο.

