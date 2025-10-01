Άρσεναλ: Το οικοδόμημα του Αρτέτα στον δρόμο του Ολυμπιακού - Το προφίλ των «κανονιέρηδων»

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Αγγλία για να αντιμετωπίσει την Άρσεναλ για την 2η αγωνιστική του League phase του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» μετά την λευκή ισοπαλία με την Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης», θέλουν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Άγγλους. Πόσο εύκολο θα είναι αυτό όμως και πόσο έχουν αλλάξει οι «κανονιέρηδες» απο πέρυσι;

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενισχύθηκε εκεί που πονούσε, και ενδεχομένως της στέρησε το πρωτάθλημα πέρυσι. Ειδικά μετά την αποχώρηση του Τόμας Πάρτεϊ για την Βιγιαρεάλ, ενίσχυσε τον χώρο του κέντρου με ποιοτικές μεταγραφές όπως αυτή του Μάρτιν Θουμπιμέντι, έναντι 70(!) εκατομμυρίων ευρώ απο την Ρεάλ Σοσιεδάδ. Η παρουσία του Ισπανού αποδυκνύεται ήδη κομβίκη για τους Λονδρέζους αφού έχει προσθέσει ποιότητα στη μεσαία γραμμή, έχει δέσει με Ράις και Μερίνο και ήδη έχει ένα γκολ και μια ασίστ.

My man of the match was Martin Zubimendi.



Maybe a weird choice considering he came off before our two goals, but I think he deserves a big shoutout.



Arsenal dominated this game versus a midfield they have typically crumbled against.



Zubi was a big reason for that. Not… pic.twitter.com/vi5BYNSTmS — PB (@football_pb) September 28, 2025

Μια άλλη σημαντική προσθήκη που έκανε η Άρσεναλ είναι αυτή του Νόνι Μαντουέκε, ο οποίος αποκτήθηκε απο την Τσέλσι με 55,4 εκατομμύρια ευρώ, και μαζί με τον Εμπερέκι Έζε που απέκτησε τελευταία από την Κρίσταλ Πάλας (69,3 εκ.) ενισχύθηκε σημαντικά στα άκρα της επίθεσης.

Ο Γιόκερες που αλλάζει την εικόνα στην επίθεση

Το κερασάκι στο "ξέφρενο" μεταγραφικό καλοκαίρι των Άγγλων ήταν η απόκτηση του Βίκτορ Γκιόκερες. Ο Σουηδός επιθετικός που πέρυσι με την Σπόρτινγκ είχε 54 γκόλ(!) και 13 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις ήταν αυτό που έλειπε απο την Άρσεναλ τα τελευταία χρόνια. Ένας φορ περιοχής, που πέρα από την φυσική του δύναμη είναι πολυ κινητικός και γρήγορος ασκεί πίεση στην αντίπαλη άμυνα και κάνει καταπληκτικές κινήσεις χωρίς την μπάλα. Ο Γκιόκερες στα πρώτα 6 παιχνίδια με την Άρσεναλ έχει ήδη 3 γκολ και αρχίζει να δείχνει γιατί δαπανήθηκαν 65,8 εκατομμύρια για να αποκτηθεί.

No player has applied more pressures in either the final third (202) or in the opposition penalty area (85) so far this season than Arsenal’s Viktor Gyokeres.



[@OptaJoe] pic.twitter.com/O0mUPQ9NGf — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 28, 2025

Η Άρσεναλ απέκτησε επίσης τον Κέπα απο την Τσέλσι έναντι (5,8 εκ.) ως δεύτερο τερματοφύλακα, ενίσχυσε το αμυντικό της βάθος με τον Κρίστιαν Μοσκέρα απο την Βαλένθια (15 εκ.) και τον δανεισμό του Πιερό Χινκάπιε απο την Λεβερκούζεν καθώς και τον Κρίστιαν Νόργκαρντ (11,6 εκ.) απο την Μπρέντφορντ.

Το «πανάκριβο» ρόστερ και η χαοτική διαφορά

Οι «κανονιέρηδες» έχουν το δεύτερο πιο ακριβό ρόστερ με βάση το transfermarkt πίσω απο την Ρεάλ Μαδρίτης, με ένα ρόστερ που φτάνει το 1,33 δις. Ο Ολυμπιακός έχει ένα ρόστερ αξίας 119,80 εκατομμύρια οπότε όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για δεκαπλάσια(!) αξία απο τους «ερυθρόλευκους».

Το δυναμικό ξεκίνημα και η στιβαρή άμυνα

Η Άρσεναλ παρουσιάζει ήδη μια πολύ βελτιωμένη εικόνα απο πέρυσι στην Premier League, καθώς σε 6 παιχνίδια έχει 4 νίκες 1 ήττα (1-0 απο την Λίβερπουλ) και 1 ισοπαλία (1-1 με την Μάντσεστερ Σίτυ) έχοντας δεχτεί μόλις τρία γκόλ και έχοντας βάλει 12. Στην Αγγλία έχει μέσο όρο 2 γκολ ενεργητικό ανα παιχνίδι ενώ δέχεται 0,5 γκόλ ανά αγώνα έχοντας κρατήσει 3 φορές ανέπαφη την εστία της. Στην πρώτη αγωνιστική της league phase κέρδισε με 0-2 την Αθλέτικ Μπιλμπάο.