Ποια είναι η πιθανή έδρα διεξαγωγής του Καϊράτ-Ολυμπιακός στο Champions League

Στις 9 Δεκεμβρίου του 2025 ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι εκτός έδρας για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η ομάδα από το Καζακστάν είναι πρωτάρα στην διοργάνωση μαζί με Πάφο και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και πάντα οι αγώνες με αυτές τις ομάδες "κρύβουν" εκπλήξεις.

Ένα επιπλέον στοιχείο που κάνει την αποστολή των ερυθρολεύκων ακόμα πιο δύσκολη είναι η έδρα των γηπεδούχων, καθώς οι πειραιώτες θα αναγκαστούν να αγωνιστούν στις 17:30 ώρα Ελλάδος! Η χωρά μας είναι δυο ώρες πίσω από το Καζακστάν όποτε το παιχνίδι θα διεξαχθεί σε τοπική ώρα 19:30.

Ο λόγος που η UEFA όρισε τη συγκεκριμένη ώρα είναι διότι στο Καζακστάν, ειδικά τον Δεκέμβριο οι θερμοκρασίες μπορεί να πέσουν πολύ χαμηλά. Και γι' αυτό άλλωστε η UEFA συχνά ορίζει αγώνες νωρίτερα νωρίς το απόγευμα, για να αποφευχθεί το έντονο κρύο της νύχτας.

Που θα γίνει το Καϊράτ - Ολυμπιακός

Με βάση τα παραπάνω λοιπόν, το Καζακστάν φέρνει πολύ σκληρό χειμώνα με θερμοκρασίες που πέφτουν κάτω από τους -10°C. Η «τυχερή» της υπόθεσης είναι η Ρεάλ Μαδρίτης η οποία θα αναμετρηθεί με τους Καζάκους στις 30 Σεπτεμβρίου, κανονικά χώρα στο «Almaty Central Stadium», 23.804 θέσεων, μιας και οι θερμοκρασίες μέχρι τότε θα είναι υποφερτές για τους ποδοσφαιριστές και τον κόσμο που αναμένεται να κατακλύσει το γήπεδο.

Το θέμα είναι μπορεί η Καϊράτ ενώ έχει παίξει στην έδρα της, να παίξει σε διαφορετική έδρα μέσα στην σεζόν; Ναι μπορεί γιατί έχει δηλώσει στην UEFA σαν δεύτερη έδρα εκείνη της Αστάνα, και είναι και η πιο πιθανή τοποθεσία για να διεξαχθεί το ματς με τον Ολυμπιακό.

Βάσει των άρθρων 25 και 26 της UEFA , η UEFA ρυθμίζει αυστηρά τις έδρες για σταθερότητα, αλλά επιτρέπει εξαιρέσεις. Το άρθρο 25 αναφέρει χαρακτηριστικά πως: Τα κλαμπ πρέπει να ανακοινώνουν όλα τα εντός έδρας της League Phase στο ίδιο γήπεδο κατ' αρχήν, τουλάχιστον 60 ημέρες πριν την πρώτη αγωνιστική και σε περίπτωση αλλαγής απαιτεί πρώτα, προέγκριση της UEFA.

Από την άλλη, το άρθρο 26 τονίζει πως η τελική απόφαση θα παρθεί από την UEFA και σε περίπτωση που τελικά το αίτημα υλοποιηθεί, τότε η Καϊράτ θα αναλάβει όλα τα έξοδα μετακίνησης και της οργάνωσης του αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Συμπερασματικά μπορεί να τεθεί ζήτημα αλλαγής της έδρας στην εν λόγω αναμέτρηση αφού όμως πρώτα εγκριθεί από την UEFA για τις συνθήκες και την οργάνωση του.