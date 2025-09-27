Ώρα και κανάλι για Ολυμπιακός - Λεβαδειακός, Άρης - Πανσερραϊκός και τον τελικό του Super Cup

Η αγωνιστική δράση στο ελληνικό ποδόσφαιρο συνεχίζεται με έντονο ενδιαφέρον το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, καθώς η 6η στροφή της Stoiximan Super League περιλαμβάνει δύο ιδιαίτερα σημαντικές αναμετρήσεις. Ο Ολυμπιακός, λίγες ημέρες πριν από το κρίσιμο παιχνίδι με την Άρσεναλ για το Champions League, φιλοξενεί τον Λεβαδειακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 και οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το ματς απευθείας από το Cosmote Sport 1 HD.



Λίγο αργότερα, στις 20:30, η προσοχή στρέφεται στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Άρης του Μανόλο Χιμένεθ, που διανύει περίοδο φόρμας με συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, θα υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό. Η αναμέτρηση αυτή θα μεταδοθεί από το Novasports Prime και αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» επιδιώκουν να διευρύνουν το σερί τους.



Παράλληλα, το ίδιο βράδυ οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ραντεβού με τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο μπάσκετ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, που επικράτησε στον ημιτελικό, συναντά τον Προμηθέα στον τελικό του Super Cup στη Ρόδο. Το τζάμπολ θα γίνει στις 20:30 και ο αγώνας θα προβληθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2.

Δείτε αναλυτικά τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.