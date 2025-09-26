ΠΑΟΚ: Ο Παβλένκα έστησε «τείχος» μπροστά από την εστία του και κάλυψε ιδανικά το κενό του Κοτάρσκι

Ο ΠΑΟΚ, δεν κατάφερε να βρει το «χρυσό» γκολ κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του Europa League και με αυτόν τον τρόπο, έβαλε στο «σακούλι» του ένα βαθμό δυσκολεύοντας αρκετά το έργο του.

Μετά την ήττα (4-1) από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, οι «ασπρόμαυροι» δεν έχουν βρει ξανά τα πατήματά τους, αφήνοντας βαθμούς αρχικά με τον Παναιτωλικό (0-0) στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League και εν συνεχεία ξανά εντός έδρας με την Μακάμπι στην πρεμιέρα τους για τη δεύτερη τη τάξη διοργάνωση της Ευρώπης, έχοντας για ακόμη μια φορά σε εξαιρετική μέρα τον Γίρι Παβλένκα.

EUROKINISSI

Ο 33χρονος γκολκίπερ, είναι αδιαμφισβήτητα ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς από τα προκριματικά μέχρι σήμερα ο Τσέχος έχει στήσει «τείχος» μπροστά από την εστία του και έχει εξελιχθεί στον παίκτη «κλειδί» για την αμυντική λειτουργία της ομάδας και αυτό αποτυπώνεται και σε νούμερα.

Συγκεκριμένα ο Παβλένκα έχει κρατήσει 7 φορές ανέπαφη την εστία του σε 9 αναμετρήσεις που έχει βρεθεί κάτω από τα δοκάρια του δικέφαλου τη φετινή σεζόν, ενώ έχει δεχτεί μόλις 2 γκολ κόντρα σε ΟΦΗ και Ριέκα, ενώ στην αναμέτρηση με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, πραγματοποίησε 3 αποκρούσεις, εκ τω οποίων οι 2 ήταν μέσα από την περιοχή, ενώ είχε και 1 επιτυχημένη έξοδο, 26/30 ακρίβεια στις πάσες και 4/7 επιτυχημένες μακρινές μεταβιβάσεις.

Ο υψηλόσωμος Τσέχος, έχει καλύψει ιδανικά το κενό του Ντομινίκ Κοτάρσκι και δικαιώνει στο 100% τον Ραζβάν Λουτσέσκου, οποίος είχε εκφράσει την επιθυμία του να παραμείνει στην ομάδα όπως και έγινε με τον Παβλένκα να αποδεικνύει στον αγωνιστικό χώρο πως δεν χρειάζεται να υπάρχει ανησυχία για τη θέση «1».