Τρομερό περιστατικό στην Τουρκία: Παίκτης της Σακάριασπορ αποβλήθηκε επειδή χαστούκισε συμπαίκτη του

Δεν είναι λίγες οι φορές όπου στο ποδόσφαιρο, ένας παίκτης αποβάλλεται από το παιχνίδι, είτε εξαιτίας ενός επικίνδυνου χτυπήματος είτε λόγω αψιμαχίας με κάποιον παίκτη αντίπαλης ομάδας. Αυτοί βασικά είναι οι δύο κύριοι λόγοι και οι πιο συνηθισμένοι, όπου ο ρέφερι βγάζει την κόκκινη κάρτα από το τσεπάκι του αλλά σε έναν αγώνα για την δεύτερη κατηγορίας της Τουρκίας συνέβη κάτι πραγματικά απίστευτο, καθώς ένας ποδοσφαιριστής αποβλήθηκε για χτύπημα σε συμπαίκτη του.

Συγκεκριμένα Ο Τσανέρ Ερκίν της Σακάριασπορ αποβλήθηκε στο 76ο λεπτό του αγώνα με την Πεντίκσπορ, χωρίς αρχικά να καταλάβει τον λόγο. Λίγο νωρίτερα, είχε επιτεθεί λεκτικά σε συμπαίκτη του επειδή δεν μάρκαρε σωστά τον αντίπαλό του και στη συνέχεια του έριξε ένα χαστούκι.

Ο διαιτητής, βλέποντας τη βίαιη ενέργεια, εφάρμοσε τον κανονισμό που ισχύει είτε απέναντι σε αντίπαλο είτε σε συμπαίκτη και έδειξε την κόκκινη κάρτα στον έμπειρο ποδοσφαιριστή. Όπως ήταν αναμενόμενο, το περιστατικό έγινε viral στα social media, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.