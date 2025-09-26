Η «απογείωση» του Τζολάκη: Στη δεκάδα των ακριβότερων τερματοφυλάκων εκτός του big 5

Σε πρόσφατη έρευνα που έκανε το CIES Football Observatory, μια σελίδα που ασχολείται με στατιστικά και αριθμούς γύρω από το ποδόσφαιρο, ο Κωνσταντής Τζολάκης βρέθηκε στην λίστα των πιο ακριβών τερματοφυλάκων στον κόσμο εκτός των Big 5 πρωταθλημάτων.

Ο 22χρονος τερματοφύλακας βρίσκεται μέσα στην δεκάδα, και συγκεκριμένα στην 6η θέση της σχετικής λίστας με αξία που εκτιμάται στα 13,1 εκατομμύρια ευρώ. Στην κορυφή της συγκεκριμένης κατηγορίας βρίσκεται ο Ανατόλι Τρούμπιν της Μπενφίκα με 46,6 εκατ. ευρώ ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν οι Ρόμε-Τζέιντεν Οβούσου-Οντούρο της Άλκμααρ με 21,8 εκατ. ευρώ και Ντιόγκο Κόστα της Πόρτο με 20,5 εκατ. ευρώ.

Σημαντική «διάκριση» για τον γκολκίπερ των «ερυθρόλευκων», που συνεχίζει και φέτος τις καλές εμφανίσεις έχοντας τέσσερις συμμετοχές, κρατώντας τρεις φορές ανέπαφη την εστία του.