Το άγνωστο παρασκήνιο με Ποντένσε - Ζέλσον Μαρτίνς και το σχέδιο του Μεντιλίμπαρ

Δεν ξέρουμε αν ήταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εκείνος που χάρηκε περισσότερο για την επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη ή ο Ζέλσον Μαρτίνς. Για όσους δεν το γνωρίζουν, οι δύο πρώην και νυν (πλέον) συμπαίκτες γνωρίζονται από μικρά παιδιά, ξεκίνησαν παράλληλα την καριέρα τους απ’ τα τμήματα υποδομής της Σπόρτινγκ Λισσαβώνας κι από τότε τους συνδέει στενή φιλία!

Αποτελεί κοινό μυστικό ότι ο «κοντός» που πρόσφατα επέστρεψε... πανηγυρικά στον Ολυμπιακό κι αντιμετώπισε αυτή την εξέλιξη, καθώς και τη θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο με δάκρυα χαράς, αλλά κι εντυπωσιακές εμφανίσεις ως τώρα στο γήπεδο, ήταν απ’ τους πρώτους που είχαν τηλεφωνήσει στον Μαρτίνς τον Ιανουάριο του 2024 για να τον πείσουν να πει «ναι» στην πρόταση των μετέπειτα κατακτητών του Conference League.

Πέντε μήνες μεγαλύτερος είναι ο -γεννημένος στο Πράσινο Ακρωτήρι- Ζέλσον. Εντεκα Μαΐου του 1995 ήρθε στη ζωή, με τον Ντανιέλ να ακολουθεί στις 21 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς. Δεξιός εξτρέμ ως επί το πλείστον ο πρώτος, αριστερός ο δεύτερος, έχουν καταγράψει ως τώρα κοινή παρουσία μέσα στο γήπεδο σε 62 παιχνίδια! Τα 51 απ’ αυτά με τον σύλλογο που τους ανέδειξε.

Στην πρώτη ομάδα συνυπήρξαν σε 29 ματς κι άλλα 22 στη δεύτερη. Υπήρξαν για 7 ματς συμπαίκτες στην εθνική Νέων της Πορτογαλίας, ενώ στο πρώτο διάστημα της κοινής θητείας τους στον Ολυμπιακό βρέθηκαν παρέα στο χορτάρι μόλις σε τέσσερα ματς. Κι αυτό επειδή ο Ζέλσον ταλαιπωρήθηκε από μυϊκό πρόβλημα, το οποίο αποτέλεσε και την αιτία να μη δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα.

Η μεγάλη φετινή διαφορά είναι το... σεντόνι

Κάπου εδώ εντοπίζεται η μεγάλη φετινή αλλαγή σε σχέση με πρόπερσι, που μοιράστηκαν τα ίδια αποδυτήρια στο «Γ. Καραϊσκάκης» στη διάρκεια του δευτέρου γύρου.

Αυτή τη φορά έχουν δηλωθεί αμφότεροι και είναι διαθέσιμοι για τους αγώνες του ομίλου του Τσάμπιονς Λιγκ, γεγονός που χαροποιεί ιδιαίτερα τον Βάσκο προπονητή τους, όχι μόνο επειδή είναι κι οι δύο εξτρέμ πρώτης γραμμής, αλλά κι επειδή γνωρίζει ο ένας τον τρόπο που αγωνίζεται ο άλλος απ' έξω κι ανακατωτά...

Αρχής γενομένης από το σημερινό παιχνίδι με τον Λεβαδειακό (18.00, CS1), αμφότεροι αναμένεται αφού είναι στην αποστολή, να πάρουν χρόνο συμμετοχής, ενόψει και της επερχόμενης αναμέτρησης με την Αρσεναλ στο Λονδίνο, τέσσερις μέρες αργότερα (Τετάρτη 1/10, 22.00), στο δεύτερο ματς του ομίλου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τι έγραψε το... κοντέρ στο παρελθόν

Για την ιστορία, ο Ποντένσε μετράει ως τώρα 119 συμμετοχές με 29 γκολ και 28 ασίστ ως παίκτης του Ολυμπιακού, ενώ ο Ζέλσον Μαρτίνς 56 παρουσίες, με 9 γκολ και 15 ασίστ. Εκεί που υπερτερεί ο δεύτερος είναι ότι κατάφερε να... ξεπεταχτεί πιο γρήγορα και να γίνει βασικό στέλεχος της εθνικής Ανδρών της Πορτογαλίας, με τη φανέλα της οποίας μετράει 21 παρουσίες.

Eχει υπάρξει και συμπαίκτης του «πολύ» Κριστιάνο Ρονάλντο, μέχρι να τον επηρεάσουν διαδοχικοί τραυματισμοί και να φρενάρουν την καριέρα του. Αντίθετα ο Superman... τσέπης, που φορά με καμάρι για τρίτη φορά τα ερυθρόλευκα, έχει καταγράψει μόλις μία συμμετοχή με τη μεγάλη εθνική της πατρίδας του.

Τους θέλει για δίδυμο στα «φτερά»

Η ταυτόχρονη παρουσία των δύο Πορτογάλων κολλητών στον Ολυμπιακό παρέχει στον Μεντιλίμπαρ ένα επιπλέον εφόδιο για να αντιμετωπίσει την πιο μεγάλη αδυναμία της ομάδας με εκείνον στον πάγκο, που δεν είναι άλλη απ' τις κλειστές άμυνες.

Τόσο ο Ζέλσον, έστω κι αν δεν έχει ιδιαίτερα ανεπτυγμένη ικανότητα στο σκοράρισμα, όσο κι ο Ποντένσε, είναι απίθανοι στο «ένας με έναν», ξέρουν πολύ καλά να δημιουργούν ρήγματα στα μετόπισθεν των αντιπάλων και με τους δύο ταυτόχρονα στο γήπεδο, οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν ισορροπία στα «φτερά», θα εκμεταλλευτούν όλο το πλάτος του τερέν, άρα και περισσότερες επιλογές για να ξεπεράσουν το... ταμπούρι, κυρίως στα ματς εντός των συνόρων.

Αυτό είναι κάτι που μπορεί να δούμε για πρώτη φορά φέτος στη διάρκεια του ματς με τη Λιβαδειά, καθώς στο ματς με τον Πανσερραϊκό ο Ζέλσον αποχώρησε με τραυματισμό στο 18ο λεπτό, ενώ ο Ποντένσε ήρθε από τον πάγκο στο 55' για να σκοράρει αμέσως μετά με οβίδα από τα 30 μέτρα, ως ένα μικρό ευχαριστώ σε ένα γήπεδο που ήταν ήδη όρθιο για να τον αποθεώσει, κάτι που είναι πολύ πιθανό να συμβεί και σε μερικές ώρες...