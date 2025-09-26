Ολυμπιακός: Με Ροντινέι, Ζέλσον αλλά χωρις Σιπιόνι κόντρα στο Λεβαδειακό

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Λεβαδειακό (Σάββατο, 27/9, 18:00), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία υπάρχουν σημαντικές επιστροφές, αλλά και απουσίες.

Η κυριότερη είδηση για τους Πειραιώτες είναι η επανένταξη των Ζέλσον Μάρτινς και Ροντινέι στην αποστολή, μετά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπιζαν. Η παρουσία τους προσφέρει πληθώρα επιλογών στον Βάσκο τεχνικό, αν και δεν αποκλείεται ο Μεντιλίμπαρ να επιλέξει να τους προφυλάξει ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης που ακολουθεί κόντρα στην Άρσεναλ , για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Από την άλλη πλευρά, οι «ερυθρόλευκοι» θα στερηθούν εκ νέου τις υπηρεσίες των Σιπιόνι και Γιάρεμτσουκ, οι οποίοι παραμένουν τραυματίες και δεν κατάφεραν να συμπεριληφθούν στην τελική λίστα. Εκτός αποστολής έμεινε επίσης ο Μπρούνο.

Ο Ολυμπιακός, προερχόμενος από τη μεσοβδομαδιαία νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, στρέφει πλέον την προσοχή του στη δύσκολη με τον μαχητικό Λεβαδειακό, με στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά το ισόπαλο 1-1 στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η αποστολή που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάντσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Ζέσλον Μάρτινς, Γκαρσία, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.