Live η αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Λεβαδειακό για την 5η αγωνιστική της Super League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Λεβαδειακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο ενώ από την άλλη πλευρά οι Βοιωτοί, έχουν κάνει την έκπληξη τη φετινή σεζόν και μετά τη νίκη κόντρα στον ΟΦΗ, θα παλέψουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κόντρα στους νταμπλούχους Ελλάδας.

Την εξέλιξη της αναμέτρησης μπορείτε να την παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό από το Athletiko.gr

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Έσε, Ποντένσε, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ελ Καμπί.

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Βήχος, Άμπου Χάνα, Λιάγκας, Τσάπρας, Τσοκάϊ, Τσιμπόλα, Κωστή, Λαγιούς, Παλάσιος, Όζμπολτ