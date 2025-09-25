Τα τρία καρπούζια του Μεντιλίμπαρ και η αποθέωση της απλότητας

Το πόσο δίκαιος προπονητής είναι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν χρειαζόταν το ματς με τον Αστέρα AKTOR για να το διαπιστώσουμε. Το έχει αποδείξει πολλές φορές. Δεν είναι τυχαίο ότι από το ματς της Πάφου μέχρι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό προχώρησε σε έξι αλλαγές και έριξε στη μάχη από το ξεκίνημα νέα και... άγουρα για τέτοιο επίπεδο παιδιά, όπως ο Σιπιόνι και ο Νασιμέντο.

Κάτι αντίστοιχο έκανε και στην αναμέτρηση της Τρίπολης, τηρώντας στο έπακρο την φετινή του απόφαση να δώσει ευκαιρίες σε όλους και να μοιράσει το χρόνο σε όλους όσους ανήκουν στο γκρουπ, το οποίο στην παρούσα φάση (μαζί με Βέζο και Μπότη) διαθέτει 30 ποδοσφαιριστές. Μέχρι τώρα έχει χρησιμοποιήσει 27 παίκτες και είναι δεδομένο ότι σύντομα θα μπει στην εξίσωση και ο -ανέτοιμος ως τώρα- Γιάρεμτσουκ, ενώ πήρε τα πρώτα του επίσημα λεπτά ως αλλαγή κι ο έτερος πιτσιρικάς Λιατσικούρας.

Στον αγώνα της Τρίπολης, λοιπόν, είδαμε όλους όσους δεν είχαμε δει ως τώρα, μαζί με κάποιους άλλους που είχαν αγωνιστεί από λίγο έως ελάχιστα. Από την ενδεκάδα της Λεωφόρου παρέμειναν στο αρχικό σχήμα μόνο ο Νασιμέντο (σ.σ. αυτή τη φορά στον άξονα κι όχι ψευτοδεκάρι) και ο Καμπελά, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ήταν νέα πρόσωπα.

Κάτω από τα δοκάρια, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης πήρε την πρώτη του συμμετοχή σε εγχώρια διοργάνωση μετά την παρουσία του στην πρεμιέρα του Champions League, ενώ στην αμυντική τετράδα, έκανε σεφτέ αριστερά ο Μπρούνο, ο Καλογερόπουλος, επίσης, ως δεξιός μπακ, κάτι που δεν είχε συμβεί στο διάστημα της προετοιμασίας, ενώ στα στόπερ έκανε τη δική του πρεμιέρα ο αριστεροπόδαρος Βραζιλιάνος Μάνσα, δίπλα στον Ζουλιάν Μπιανκόν.

Στην μεσοεπιθετική τριάδα έχει σημασία ότι ο Γιαζίτζι έπαιξε δεξιά με τον Καμπελά σε ρόλο κρυφού κυνηγού, ο Πνευμονίδης αριστερά, ενώ ο Ταρέμι ήταν για πρώτη φορά βασικός, στην κορυφή της επίθεσης.

Η αποθέωση της απλότητας ή αλλιώς... Ταρέμι

Ο Ιρανός, ο οποίος πέρα από την ικανότητά του στο σκοράρισμα, είναι επιθετικός που αποθεώνει την απλότητα! Το απέδειξε στα δύο γκολ του κόντρα στον Πανσερραϊκό, στην ασίστ προς τον Ελ Καμπί στο ντέρμπι των «αιωνίων», το «φώναξε» και χθες, με δύο γκολ μέσα σε διάστημα πέντε λεπτών. Το πρώτο από την άσπρη βούλα, με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος, έπειτα από γκρέμισμα που δέχθηκε εντός περιοχής, το δεύτερο έπειτα από τον υπέροχο συνδυασμό πέντε παικτών (Μπρούνο, Καμπελά, Πνευμονίδης, Γιαζίτζι, με τον Ταρέμι να εκτελεί με κεραυνό εντός περιοχής).

Τέσσερα γκολ και μία ασίστ μετράει σε μόλις τέσσερις συμμετοχές ο πολύπειρος πρώην παίκτης της Ίντερ με όλες του τις εκτελέσεις να είναι με τη μία. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο πλεονέκτημα για έναν επιθετικό, να έχει την οξυδέρκεια του πού θα καταλήξει η μπάλα για να εκτελέσει ή να πασάρει άμεσα κι αυτό το φρέσκο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρολεύκων» το υπηρετεί εκπληκτικά.

Κάπως έτσι το σκορ διαμορφώθηκε σε 0-2 πριν από τη συμπλήρωση 20 λεπτών αγώνα, με τον «Μέντι» να έχει δώσει ως τώρα χρόνο συμμετοχής σε επίσημη διοργάνωση σε 28 ποδοσφαιριστές!

Ανίκητος ψηλά κι άνετος με τη μπάλα ο Μάνσα

Πέρα από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ήταν για πρώτη φορά φέτος ουσιαστικός στο πρώτο ημίχρονο, το ετερόκλητο σχήμα της ενδεκάδας λειτούργησε σε υψηλό επίπεδο. Εξαιρετική κυκλοφορία μπάλας, καλός ρυθμός, συνεργασίες, ομαδικό πνεύμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κερδισμένο πέναλτι ο Ταρέμι είχε όλη την καλή διάθεση να αφήσει την εκτέλεση στον Καμπελά, με τον Γάλλο να του επιστρέφει τη μπάλα για να έρθει το 1-0.

Εχει σημασία, ωστόσο, να σταθούμε και στην πρώτη εμφάνιση του Μάνσα με τον 21χρονο Βραζιλιάνο να δείχνει τις αρετές του, αλλά και την -λογική- αδυναμία. Ανίκητος στο ψηλό παιχνίδι, πολύ καλές επαφές με τη μπάλα, αλλά και μπόι 190 εκατοστά, υστερεί στο θέμα της ταχύτητας με τη μπάλα κάτω κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να δουλέψει και να βελτιώσει με σύμμαχο το χρόνο. Πάντως, όπου χρειάστηκε έβγαλε και τσαμπουκά, στοιχείο απαραίτητο για τις απαιτήσεις μιας ομάδας που πρέπει να παίζει στα... κόκκινα και να βγάζει ψυχή στον αγώνα.

Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, έδειξε ότι διαθέτει κι επιθετικές αρετές, ενώ λόγω ύψους και αλτικότητας θα αποτελέσει κι ένα έξτρα όπλο στις στημένες φάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι στα πιο πολλά φάουλ ή κόρνερ ο Γιαζίτζι τον «έψαχνε», συνήθως στο δεύτερο δοκάρι... Καλή παρουσία είχε ως δεξιός μπακ και ο νεαρός Καλογερόπουλος, ο οποίος προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Αστέρα. Κομμένος και ραμμένος για στόπερ μεν, αλλά κάλυψε με συνέπεια το δεξί άκρο της άμυνας, παρότι δέχθηκε και μια γερή κλωτσιά που χρειάστηκε ιατρική φροντίδα.

Στα κέρδη της συγκεκριμένης αναμέτρησης και η γεμάτη εμφάνιση του Μπρούνο, αλλά και ο κεφάτος Γιαζίτζι, ο οποίος ήταν μέσα στις περισσότερες επιθέσεις που σκάρωσαν οι «γκρι» στην αντίπαλη περιοχή. Είναι προφανές ότι οι τρεις διαφορετικές ενδεκάδας του «Μέντι» δείχνουν και τις προθέσεις του για το τι θα δούμε από εδώ και πέρα στις διοργανώσεις που μετέχουν οι νταμπλούχοι Ελλάδας. Είναι άλλο πράγμα να έχεις ετοιμοπόλεμους 15-16 παίκτες κι άλλο να δουλεύεις και να εμπιστεύεσαι 27-28. Αυτό (θα) κάνει τελικά και τη διαφορά...

Είναι στα υπέρ της ομάδας του Σάββα Παντελίδη, πάντως, το γεγονός ότι παρά το σε βάρος της σκορ από πολύ νωρίς, δεν παράτησε το ματς και βρήκε έστω το γκολ της τιμής στις καθυστερήσεις...