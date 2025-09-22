Μεντιλίμπαρ: Ο απόλυτος κυρίαρχος των ντέρμπι απέναντι σε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο ντέρμπι που έριξε την αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι πράσινοι προηγήθηκαν με γκολ του Ντέσερς και άγγιξαν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, ωστόσο ο Ολυμπιακός κατάφερε να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις με γκολ του Ελ Κααμπί.

Ο Βάσκος τεχνικός με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα συνέχισε την θετική παράδοση που έχει χτίσει στα ντέρμπι. Η ισοπαλία απέναντι στους «πράσινους» ήταν η πέμπτη για τον 64χρονο προπονητή, έχοντας παράλληλα μόλις μία ήττα, η οποία χρονολογείται στις 10 Μαρτίου του 2024. Εκείνο ήταν το πρώτο μεγάλο παιχνίδι που έδωσε ο Μεντιλίμπαρ απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε φύγει από το «Καραϊσκάκης» με τη νίκη και το 3-1. Έκτοτε ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» παραμένει αήττητος, μετρώντας τρεις νίκες και πέντε ισοπαλίες.

Εκτός όμως από τον Παναθηναϊκό, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει θετικό πρόσημο και στα παιχνίδια με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Στα οκτώ παιχνίδια που έχει αντιμετωπίσει την Ένωση, ο Βάσκος έχει απολογισμό έξι νίκες, δύο ήττες και καμία ισοπαλία, με συντριπτικό σκορ τερμάτων 16-4. Η τελευταία φορά που ηττήθηκε η ομάδα του τεχνικού των Πειραιωτών ήταν για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας την περυσινή σεζόν, με 2-0 στην «OPAP Arena».

Eurokinissi

Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, ο Μεντιλίμπαρ και εκεί τα πηγαίνει περίφημα έως τώρα. Επτά είναι οι φορές που έχει βρεθεί στο δρόμο του Βάσκου προπονητή ο «Δικέφαλος του Βορρά». Σε αυτές τις αναμετρήσεις, ο τεχνικός του Ολυμπιακού έχει πέντε νίκες και δύο ήττες, ενώ ο δείκτης τερμάτων είναι 16-11.

Αξιό αναφοράς ωστόσο είναι το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα η οποία μετράει ισοπαλίες στις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ. Συνολικά, ο απολογισμός στα ντέρμπι είναι 14 νίκες, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες, με γκολ 43-14.

Τα νούμερα του Μεντιλίμπαρ στα ντέρμπι:

Vs Παναθηναϊκό:

Νίκες: 3

Ισοπαλίες: 5

Ήττες: 1

Γκολ: 12-10

Vs ΑΕΚ:

Νίκες: 6

Ισοπαλίες: –

Ήττες: 2

Γκολ: 16-4

Vs ΠΑΟΚ:

Νίκες: 5

Ισοπαλίες: –

Ήττες: 2

Γκολ: 16-11

Συνολικός Απολογισμός: