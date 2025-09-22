Και στο τέλος «μιλάει» ο Ολυμπιακός, ο Μεντιλίμπαρ κι ο Ελ Καμπί...

Αν ο Αγιούμπ Ελ Καμπί δεν έφερνε στα ίσια το ντέρμπι της Λεωφόρου θα μπορούσαμε άνετα να γράψουμε για μία από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές αδικίες των τελευταίων χρόνων. Δύο λάθη, ένα του διαιτητή Αϊτεκίν που μετέτρεψε σε επιθετικό φάουλ και κίτρινη για θέατρο του Καμπελά την ανατροπή του από τον Τετέ στο 35' κι άλλο ένα του Ρέτσου που έδωσε την ευκαιρία στον Μπακασέτα να ταΐσει τον Ντέσερς, λίγο έλειψε να φέρουν τα πάνω - κάτω σε ένα ματς κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των «ερυθρολεύκων».

Το μεγάλο κέρδος για τον Ολυμπιακό είναι πως παρά τις αναποδιές και την κατάφορη αδικία σε βάρος του, με τον τεράστιο προπονητή που έχει στον πάγκο του δεν έκανε πίσω, πάλεψε κόντρα σε Θεούς και... δαίμονες, έκανε τα πάντα για να μείνει όρθιος και το κατάφερε στο 90+2', για να παραμείνει με περηφάνεια στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η στατιστική απεικόνιση του αγώνα, δείχνει την ξεκάθαρη ανωτερότητα των φιλοξενουμένων σε όλους τους τομείς του αγώνα. Κατοχή μπάλας στο 47-53, τις τελικές στο 7-9 (από δύο στην εστία) και τις μεγάλες ευκαιρίες στο 1-3 (σ.σ. και οι τρεις του Ελ Καμπί)...

Με «μπέμπηδες» στο ξεκίνημα κι όλα τα βαριά χαρτιά όσο το ματς πλησίαζε στο τέλος, ήταν θέμα χρόνου να έρθει και το γκολ, έστω κι αν η μπάλα λίγο έλειψε να αποδειχθεί... πόρνη, όπως τέσσερις μέρες νωρίτερα στο 0-0 με την Πάφο. Το 1-1 μπορεί να ήρθε στο 90+2', αλλά για να φτάσει η μπάλα στα δίχτυα χρειάστηκε να ξεκινήσει την επίθεση ο Ποντένσε, να δώσει ασίστ ο Ταρέμι και να σκοράρει (επιτέλους) ο σεσημασμένος Ελ Καμπί. Εκεί που χρειάστηκε μίλησε η ποιότητα και η εμπειρία... Κρίμα που δεν ήρθε η νίκη, αλλά τα ψυχικά αποθέματα και ο χαρακτήρας αυτής της ομάδας δεν έχει... τελειωμό, ακόμη κι όταν όλα ήταν εναντίον της...

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποδεικνύει στην πράξη ότι πιστεύει σε όλο του το γκρουπ. Δύσκολα θα βρίσκαμε άλλον προπονητή, τουλάχιστον στην Ελλάδα που θα είχε τα... καρύδια να αφήσει έξω τους μισούς βασικούς του αγώνα της Τετάρτης και να δώσει την ευκαιρία με τη σχετική εμπιστοσύνη σε παιδιά όπως ο Νασιμένο, ο Σιπιόνι, ο Μουζακίτης, αλλά και σε νεοφερμένους όπως ο Καμπελά και ο Στρεφέτσα που μπορεί να είναι έμπειροι, χωρίς, όμως, να έχουν αγωνιστεί ξανά στο ελληνικό Clasico.

Συνολικά έξι τα νέα πρόσωπα αν προσθέσουμε και τους Κοστίνια, Τζολάκη. Πέρα απ' όλα τ' άλλα μιλάμε για μια ενδεκάδα γεμάτη πιτσιρικάδες με τον Μ.Ο. ηλικίας των 11 της ενδεκάδας να υπολογίζεται στα 25,2 χρόνια. Είναι γεγονός ότι οι πολλές αλλαγές και η δεδομένη έλλειψη χημείας σε αγωνιστικό επίπεδο, επηρέασαν το μπάσιμο των «ερυθρολεύκων» στον αγώνα.

Υπήρξαν κάποιες φάσεις στο πρώτο τέταρτο που κυρίως η δεξιά πτέρυγα αντιμετώπισε προβλήματα από την καλή συνεργασία των Κυριακόπουλου - Τζούριτσιτς πάνω στον Κοστίνια, σε όσες στιγμές δεν είχε γρήγορες επιστροφές ο φιλότιμος τακτικά Στρεφέτσα.

Μετά από αυτό το πιο δυναμικό ξεκίνημα των γηπεδούχων, ο Ολυμπιακός πάτησε καλύτερα, το τρίγωνο του άξονα λειτούργησε σε πιο υψηλές στροφές και με περισσότερη σιγουριά στην κυκλοφορία. Η τοποθέτηση του Νασιμέντο μπροστά από Σιπιόνι και Μουζακίτη, έδωσε περισσότερα τρεξίματα στην ομάδα του Πειραιά, με τον πιτσιρικά Πορτογάλο να παίζει ακόμη και στο «6» όσες φορές χρειάστηκε να καλύψει.

Κάθαρο πέναλτι έγινε επιθετικό και κίτρινη από τον Αϊτεκίν

Αποκάλυψη του πρώτου μέρους για τους νταμπλούχους Ελλάδας, ο Λορέντσο Σιπιόνι, ο οποίος δεν έχασε μονομαχία στα 45+2 λεπτά, ενώ είχε καθαρό μυαλό στις προωθητικές πάσες. Εξαιρετικός στο ρόλο του και ο Καμπελά, ο οποίος περιόρισε τη δράση του Καλάμπρια, πήρε πρωτοβουλίες, ενώ θα έπρεπε να πάρει κι ένα πέναλτι. Στη φάση του 35' που επιχείρησε να ντριμπλάρει ανάμεσα σε Καλάμπρια και Τετέ, ο Βραζιλιάνος τον βρίσκει καθαρά στον μηρό, το πέναλτι ήταν οφθαλμοφανές, αλλά δεν το... είδε ο διαιτητής Αϊτεκίν και το VAR δεν διόρθωσε το σοβαρό λάθος. Σε ματς με 7 τελικές, αν δεν σφυρίζονται τέτοιες παραβάσεις, είναι λογικό να μιλήσει κάποιος για αλλοίωση αποτελέσματος. Αλάνθαστος, επίσης, χωρίς να χάσει ούτε μία διεκδίκηση και ο Ιταλός βράχος Πιρόλα...

Αν έλειψε κάτι από το 15ο λεπτό και μέχρι την ανάπαυλα ήταν η καθαρή τελική, την οποία έψαξε κυρίως ο Μουζακίτης, αλλά ο Ελ Καμπί περιορίστηκε αρκετά καλά από τον Τουμπά και δεν μπόρεσε να βρεθεί σε θέση βολής.

Ένα λάθος, ένα γκολ...

Πιο τσάμπα γκολ δεν γινόταν, με τον πάγκο να λειτουργεί ακαριαία και τον Ποντένσε να παίρνει τη θέση του Νασιμέντο. Λίγο αργότερα από κλέψιμο του Πορτογάλου εξτρέμ ο Ελ Καμπί έχασε τετ α τετ που δύσκολα χάνει σε ανάλογες περιπτώσεις, με τον Ντραγκόφσκι να βρίσκει έστω και λίγο τη μπάλα... Κάτι ανάλογο έγινε και στο 60' με τον Μαροκινό να εκτελεί αυτή τη φορά με το δεξί, αλλά και πάλι ο κίπερ του «τριφυλλιού» είχε απάντηση, με το γήπεδο να έχει γείρει προς την περιοχή των γηπεδούχων.

Ό,τι καλό έχτισε ο Ολυμπιακός στο πρώτο μέρος, το πέταξε στα σκουπίδια στο 48' όταν ο Ρέτσος με μια απερίσκεπτη πάσα έδωσε τη δυνατότητα στους γηπεδούχους να κλέψουν τη μπάλα και ο Μπακασέτας να βρει στο χώρο τον Ντέσερς, ο οποίος και με αρκετή δόση τύχης έγραψε το 1-0 κόντρα στη ροή του αγώνα, με τον Μεντιλίμπαρ να κοπανάει τον πάγκο από τα νεύρα του...

Δεν... κώλωσε ο Μεντιλίμπαρ, έκρυψαν το τόπι Ποντένσε, Ταρέμι κι Ελ Καμπί

Νέα κίνηση από τον Μεντιλίμπαρ στο 68' με τον αριστεροπόδαρο και καλό εκτελεστή Γιαζίτσι να παίρνει τη θέση του Στρεφέτσα, σε μια προσπάθεια του Ολυμπιακού να γίνει ακόμη πιο επιθετικός και να φτάσει στην ισοφάριση. Επόμενη κίνηση ο Τσικίνιο αντί του Σιπιόνι, με τους φιλοξενούμενους να φρεσκάρουν ουσιαστικά τη μεσοεπιθετική τους γραμμή και τον «πράσινο» πάγκο να παίρνει τα δικά του αντίμετρα.

Τελευταία χαρτί με την ταυτόχρονη είσοδο των Ταρέμι κι Εσε, αντί Καμπελά και Μουζακίτη στο 80'. Όταν, όμως, χάνεις ευκαιρίες προ κενής εστίας όπως αυτή που έχασε ο Ελ Καμπί (τον έκοψε ο Τουμπά) και δεν τα παρατάς κάποια στιγμή η μπάλα θα σου χαμογελάσει...

Φοβερή ενέργεια του Ποντένσε, κάθετη πάσα στον Ταρέμι και ασίστ στον Μαροκινό φονιά που αυτή τη φορά δεν λάθεψε στο 90+2' για να αποκατασταθεί η τάξη στη Λεωφόρο και να αποδοθεί ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, χωρίς να παραβλέπουμε το χοντρό λάθος του Αϊτεκίν στο 35' που δεν είδε, όπως και το VAR, το πέναλτι υπέρ του Καμπελά...

Υ.Γ.: Όποιος δεν πως πανηγυρίζει όλος ο πάγκος στο 1-1, καταλαβαίνει τι ομάδα και τι μέταλλο έχει ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ.