Έντονο επεισόδιο ανάμεσα σε Καραπαπά και Τζαβέλλα στο ημίχρονο του Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Η ατμόσφαιρα στο ντέρμπι Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού ήταν ήδη ηλεκτρισμένη, όμως κορυφώθηκε λίγο πριν από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, όταν σημειώθηκε έντονο περιστατικό ανάμεσα στους δύο παράγοντες. Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, και ο γενικός αρχηγός του Παναθηναϊκού, Γιώργος Τζαβέλλας, βρέθηκαν σε έντονη λογομαχία, η οποία συνοδεύτηκε από σπρωξίματα, μπροστά σε πλήθος παρευρισκομένων.



Η τηλεοπτική κάμερα κατέγραψε τη σκηνή, στην οποία οι δύο άνδρες αντάλλασσαν κουβέντες σε υψηλούς τόνους, χωρίς να είναι σαφές τι προκάλεσε την ένταση. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Ντενίζ Αϊτεκίν, στεκόταν δίπλα τους και παρακολουθούσε το περιστατικό προσπαθώντας να αντιληφθεί τι είχε συμβεί.



Δείτε την επίμαχη στιγμή στο Athletiko.gr

