Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός

Έντονο επεισόδιο ανάμεσα σε Καραπαπά και Τζαβέλλα στο ημίχρονο του Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Λεκτική αντιπαράθεση και σπρωξίματα σημειώθηκαν μεταξύ Καραπαπά και Τζαβέλλα στη Λεωφόρο πριν αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο.

Screenshot
Screenshot
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η ατμόσφαιρα στο ντέρμπι Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού ήταν ήδη ηλεκτρισμένη, όμως κορυφώθηκε λίγο πριν από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, όταν σημειώθηκε έντονο περιστατικό ανάμεσα στους δύο παράγοντες. Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, και ο γενικός αρχηγός του Παναθηναϊκού, Γιώργος Τζαβέλλας, βρέθηκαν σε έντονη λογομαχία, η οποία συνοδεύτηκε από σπρωξίματα, μπροστά σε πλήθος παρευρισκομένων.

Η τηλεοπτική κάμερα κατέγραψε τη σκηνή, στην οποία οι δύο άνδρες αντάλλασσαν κουβέντες σε υψηλούς τόνους, χωρίς να είναι σαφές τι προκάλεσε την ένταση. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Ντενίζ Αϊτεκίν, στεκόταν δίπλα τους και παρακολουθούσε το περιστατικό προσπαθώντας να αντιληφθεί τι είχε συμβεί.

Δείτε την επίμαχη στιγμή στο Athletiko.gr

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader