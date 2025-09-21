Νέα «τεσσάρα» για τον ασταμάτητο Λεβαδειακό με... θύμα τον ΟΦΗ των εννέα παικτών

Ο Λεβαδειακός ήταν καταιγιστικός, το... έπιασε από εκεί που το άφησε με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και «φιλοδώρησε» με τέσσερα τέρματα τον ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου άνοιξαν το σκoρ μόλις στο 2' με τον Λαγιούς, είδαν τους Κρητικούς να μένουν με 9 παίκτες λόγω των αποβολών Χριστογεώργου (26') και Νους (46') και έστησαν «πάρτι» στη Λιβαδειά με τα γκολ των Όζμπολτ(69'), Πεντρόζο(79') και Μανθάτη(83').

Το ματς

Με γκολ απο τα... αποδυτήρια ξεκίνησε η αναμέτρηση για τον Λεβαδειακό, ο οποίος πριν καλά καλά συμπληρωθεί το πρώτο δίλεπτο άνοιξε το σκορ. Ο Όζμπολτ κινήθηκε από τα αριστερά, τροφοδότησε τον Λαγιούς μέσα στην περιοχή και αυτός με πλασέ στη κίνηση νίκησε τον Χριστογεώργο.

Μετά το «μουδιασμένο» πρώτο δεκάλεπτο ο ΌΦΗ ισορρόπησε το παιχνίδι, απειλώντας μάλιστα την εστία του Λοντίγκιν με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σενγκέλια στο 23'. Δύο λεπτά αργότερα όμως, οι αριθμητικές ισορροπίες του αγώνα διαταράχθηκαν. Το αβίαστο λάθος του Λαμπρόπουλου οδήγησε στο χέρι του Χριστογεώργου εκτός περιοχής, με τον διαιτητή να αποβάλλει με απευθείας κόκκινη κάρτα τον τερματοφύλακα των Κρητικών μόλις στο 26ο λεπτό. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο κ. Βεργέτης καταλόγισε πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων για χέρι του Σενγκέλια, απόφαση που άλλαξε έπειτα από παρέμβαση του VAR καθώς η μπάλα είχε βρει στο σώμα του Γεωργιανού εξτρέμ.

Ο... εφιάλτης συνεχίστηκε και στο 2ο ημίχρονο για τον ΟΦΗ, αφού στο 46' ο Νους δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Τσόκαϊ, αφήνοντας με 9 παίκτες την ομάδα του. Το παιχνίδι απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Λεβαδειακό να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι και τον ΟΦΗ να μένει κλεισμένος στην άμυνα του, λόγω της διπλής αποβολής.

Στο 66' ο Παλάσιος με παράλληλη σέντρα βρήκε τον Όσμπολντ, αυτός εκτέλεσε απευθείας, χωρίς να μπορέσει να σημαδέψει σωστά. Τρία λεπτά αργότερα, ο Αργεντίνος συνεργάστηκε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τον Όζμπολτ, μόνο που αυτή τη φορά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Λίλο. Ο Πεντρόζο έκανε τρία τα τέρματα του Λεβαδειακού στο 79', έπειτα από καταπληκτική τρίπλα πάνω στον Λαμπρόπουλο, ενώ στο 83ο λεπτό ο Μανθάτης με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Άμπου Χάνα (46' Τσιβελεκίδης), Τσάπρας, Βήχος, Λιάγκας, Τσοκάι, Κωστή (82' Φίλων), Λαγιούς (58' Μανθάτης), Παλάσιος, Όζμπολτ, Συμελίδης (58' Πεντρόσο).

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης (60' Λιούις), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος (75' Βούκοτιτς), Ανδρούτσος, Φούντας (75' Θεοδοσουλάκης), Σενγκέλια (61' Σαλσίδο), Νους, Ρακόνιατς (28' Λίλο).