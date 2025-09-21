ΠΑΟΚ: Από το σοκ της Λιβαδειάς στο στραβοπάτημα της Τούμπας

Η βαριά ήττα με 4-1 από τον Λεβαδειακό, την Τετάρτη στο Κύπελλο, έμοιαζε με «καμπανάκι» για τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, η Τούμπα δεν έγινε τόπος εξιλέωσης. Αντιθέτως, απέναντι στον Παναιτωλικό, ο «δικέφαλος του βορρά» έδειξε ξανά τα ίδια συμπτώματα: άγχος, εκνευρισμό και κυρίως έλλειψη καθαρής σκέψης στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Το τελικό 0-0, μπορεί αναμφίβολα να κοστίσει στη συνέχεια της σεζόν, ενώ η εικόνα της ομάδας εγείρει προβληματισμό ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας..

Αριθμοί που προβληματίζουν



Ο ΠΑΟΚ τελείωσε τον αγώνα με 24 τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι 8 βρήκαν στόχο. Στα χαρτιά, πρόκειται για απόδοση ομάδας που θα έπρεπε να έχει «καθαρίσει» το ματς. Στην πράξη, όμως, αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Η ερμηνεία κρύβεται τόσο στην έλλειψη ποιότητας στην τελική πάσα, στην απουσία ενός φορ-γκολτζή, όσο και στην εκπληκτική βραδιά του Ντίνο Τσάβες. Ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού πραγματοποίησε σωρεία επεμβάσεων, κατεβάζοντας κυριολεκτικά «ρολά» και κρατώντας όρθια την ομάδα του ακόμη και όταν έμεινε με παίκτη λιγότερο.

Η εικόνα του πρώτου μέρους ήταν χαρακτηριστική: ο ΠΑΟΚ έβρισκε διαρκώς χώρους, προσπάθησε αρκετές φορές να βρει τον Γιακουμάκη αλλά το τελικό «κλικ» δεν ήρθε ποτέ. Παρότι ο κρητικός έκανε τις σωστές κινήσεις, δεν κατέγραψε ούτε μία τελική προσπάθεια στο διάστημα που αγωνίστηκε, ενώ ο Τσάλοφ που μπήκε στην θέση του ήταν για άλλη μια φορά κατώτερος των περιστάσεων.

Το πρόβλημα στο γκολ δεν είναι καινούργιο. Ο ΠΑΟΚ έχει μάθει να «παράγει» παιχνίδι, να κυριαρχεί σε κατοχή και τελικές, όμως όταν η μπάλα φτάνει στο «κουτί», υπάρχει θέμα. Αυτό που άλλοτε έκρυβε η αποτελεσματικότητα από τα πλάγια ή τον άξονα, τώρα βγαίνει στην επιφάνεια με τρόπο εκκωφαντικό.

Η σκιά της Λιβαδειάς

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Λουτσέσκου δεν είναι μόνο η ισοπαλία στην Τούμπα, αλλά το γεγονός ότι η ομάδα του έδειξε να κουβαλάει ακόμη το σοκ από τη Λιβαδειά. Ο ΠΑΟΚ έμοιαζε εγκλωβισμένος στο μυαλό του, λες και δεν είχε βρει τον τρόπο να αποτινάξει την απογοήτευση της μεσοβδόμαδης συντριβής. Αντί για αντίδραση, υπήρξε άγχος. Αντί για αυτοπεποίθηση, βιασύνη. Κι αυτό είναι το πιο ανησυχητικό μήνυμα.

Με το πρωτάθλημα να μπαίνει σε μια απαιτητική καμπή και την Ευρώπη να μπαίνει ξανά στο πρόγραμμα από την Τετάρτη, ο ΠΑΟΚ έβαλε μόνος του τον εαυτό του σε καθεστώς πίεσης. Το πρόγραμμα είναι δύσκολο, η κούραση και οι απαιτήσεις θα αυξηθούν, και η ισοπαλία με τον Παναιτωλικό θα πρέπει να βρει το αντίβαρό της σε ένα άλλο παιχνίδι. Δεν είναι τυχαίο ότι η εσωστρέφεια έκανε ξανά την εμφάνισή της στην Τούμπα, με αποδοκιμασίες και... βαριές κουβέντες.

Η ηλικία είναι επίσης ένα ζήτημα που τίθεται στο τραπέζι. Ο ΠΑΟΚ παρέταξε ενδεκάδα με μέσο όρο ηλικίας πάνω από τα 32 χρόνια. Αυτό φέρνει να μεν εμπειρία και προσωπικότητα, αλλά ταυτόχρονα εγείρει ερωτηματικά για το αν υπάρχει η φρεσκάδα να αντεπεξέλθει σε ένα «Κυριακή-Πέμπτη-Κυριακή» με συνεχόμενα απαιτητικά παιχνίδια.

Η μεγάλη εικόνα

Η ισοπαλία με τον Παναιτωλικό δεν είναι καταστροφή. Είναι, όμως, καμπανάκι. Ο ΠΑΟΚ οφείλει να βρει ξανά την αποτελεσματικότητα, να καθαρίσει το μυαλό του και να μάθει να κερδίζει και τις βραδιές που η μπάλα δεν του κάνει το χατίρι. Γιατί αυτές είναι που ξεχωρίζουν τον διεκδικητή από τον πρωταθλητή. Κι αν ο «Δικέφαλος» θέλει να μείνει στην κορυφή, οφείλει να μάθει να νικά και τις βραδιές που η μπάλα μοιάζει να του γυρίζει την πλάτη. Ο Λουτσέσκου το γνωρίζει καλά, το πρωτάθλημα δεν κρίνεται τον Σεπτέμβρη, αλλά μπορεί να χαθεί από νωρίς αν χαθεί η ισορροπία.