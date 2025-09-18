Απίστευτο: Τελευταία «4άρα» του ΠΑΟΚ από επαρχιακή ομάδα ήταν από την Ξάνθη του Ραζβάν Λουτσέσκου

Η σοκαριστική ήττα του ΠΑΟΚ με 4-1 από τον Λεβαδειακό, στην πρεμιέρα του για τη φάση των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, έφερε στη μνήμη μια δυσάρεστη ιστορική αναδρομή για τον «δικέφαλο του βορρά». Η ομάδα της Θεσσαλονίκης δέχθηκε τέσσερα γκολ από επαρχιακή ομάδα για πρώτη φορά μετά από σχεδόν έντεκα χρόνια.

O Στέφανος Αθανασιαδής σε μονομαχία με τον Δημήτρη Γούτα/ Εurokinissi

Αυτό το αρνητικό ρεκόρ είχε καταγραφεί τελευταία φορά στις 7 Δεκεμβρίου 2014, όταν ο ΠΑΟΚ είχε ηττηθεί με 4-2 από την Skoda Ξάνθη, στα «Πηγάδια». Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι προπονητής της Ξάνθης τότε ήταν ο σημερινός τεχνικός του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, ενώ την ίδια περίοδο, ο ΠΑΟΚ είχε γνωρίσει και άλλη μια βαριά ήττα με 4-0 από τον Ατρόμητο.

Ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε στο γήπεδο της Λιβαδειάς με εννέα αλλαγές στην ενδεκάδα, σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στον ΟΦΗ. Ωστόσο, η κακή αγωνιστική εικόνα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα οδήγησε σε μια ήττα που χαρακτηρίζεται όχι μόνο ως σοκ, αλλά και ως ιστορικής σημασίας, αφού αποτελεί μία από τις πιο βαριές ήττες του δικέφαλου από ομάδα εκτός του λεγόμενου Big-4.