Ο Λεβαδειακός διέλυσε με τεσσάρα τον αδικαιολόγητο ΠΑΟΚ στη πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδας (4-1)

Στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ο Λεβαδειακός κατάφερε να νικήσει με 4-1 τον ΠΑΟΚ στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδειάς, προσφέροντας μία από τις πρώτες εκπλήξεις της διοργάνωσης.

Σε ένα ματς που ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχε υψηλό ρυθμό και μεγάλη ένταση, ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε 9 αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το ματς πρωταθλήματος απέναντι στον ΟΦΗ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος είχε ξεκινήσει με 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα, προβλημάτισε με την εικόνα του απέναντι σε ένα αποφασισμένο Λεβαδειακό ο οποίος ήταν πολύ επικίνδυνος στην αντεπίθεση.

Το ματς

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου κατάφερε να ανοίξει το σκορ στην πρώτη του αξιόλογη ευκαιρία στο 12ο λεπτό, όταν μετά από σέντρα από τα δεξιά, ο Κεντζιόρα προσπαθώντας να απομακρύνει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Ο ΠΑΟΚ πλησίασε στην ισοφάριση στο 19ο λεπτό, όταν ο Ζίβκοβιτς γύρισε από τα δεξιά και ο Καμαρά βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι, επιχειρώντας κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ. Στο 27ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ δημιούργησε και δεύτερη σημαντική ευκαιρία για ισοφάριση, με τον Ζίβκοβιτς να προχωράει ωραία από τα δεξιά και να γυρίζει τη μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής, αλλά ο Ιβανούσετς δεν μπόρεσε να σκοράρει, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Τελικά στο 36ο λεπτό ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε ο Τσάλοφ, διαμορφώνοντας το 1-1 με εύστοχο χτύπημα.

Ωστόσο, πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, στο 40ό λεπτό, ο Βέρμπιτς εκτέλεσε φάουλ από δεξιά και ο Βήχος με κεφαλιά έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους γηπεδούχους, κάνοντας το 2-1. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να ισοφαρίσει αλλά δεν κατάφερε να διασπάσει την αντίσταση του Λεβαδειακού.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο χωρίς αλλαγές, ενώ ο Λεβαδειακός προχώρησε σε τρεις (Τσοκάι, Σιμελίδης, Κοστί). Η έλλειψη συγκέντρωσης των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε, με αποτέλεσμα ένα ακόμα γκολ για τους Βοιωτούς χωρίς να γίνει τελική. Στο 48’ ο Κεντζιόρα υπέπεσε σε αχρείαστο πέναλτι, ανατρέποντας τον Φίλωνα στην άκρη της μεγάλης περιοχής. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Πεντρόζο, κάνοντας το 3-1.

Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα για τον Δικέφαλο στο 53’, όταν ο Μανθάτης με δυνατό σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Γκουγκεσασβίλι και διαμόρφωσε το 4-1.

Ο Λουτσέσκου αντέδρασε άμεσα, περνώντας στο 55’ τους Τάισον, Πέλκα και Μύθου αντί των Μπέρδου, Ιβανούσετς και Μπέρδου. Παρά τις προσθήκες των Μεϊτέ και Μπάμπα στο 66’, η εικόνα του ΠΑΟΚ δεν άλλαξε σημαντικά. Ο Παλάσιος και ο Τάισον είχαν από δύο καλές ευκαιρίες, αλλά το σκορ παρέμεινε αμετάβλητο μέχρι το φινάλε, ακόμη και μετά τα 12 λεπτά καθυστερήσεων.

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Φίλων (Παλάσιος 56’), Κάτρης, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Τσιμπόλα (Λιάγκας 81’), Μανθάτης, Πεντρόζο, Γκούμας (Τσοκάι 46’), Μπάλτσιή (Σιμελίδης 46’), Βέρμπιτς (Κοστί 46’).



ΠΑΟΚ: Γκουγκεσασβίλι, Τέιλορ (Μπάμπα 66’), Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Σάστρε, Καμαρά, Μπιάνκο (Μεϊτέ 66’) , Ιβανούσετς (Πέλκας 55’), Ζίβκοβιτς, Μπέρδος (Μύθου 55’), Τσάλοφ (Τάισον 55’).